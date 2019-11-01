Rusya’nın ‘en eski’ gençlik korosundan İstanbul Başkonsolosluğu’nda konser

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nda, Moskova Çocuk ve Gençlik Sanat Sarayı Şarkı ve Dans Topluluğu'na bağlı Pioner Oda Korosu konser verdi. Konserin açılışında konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “Bu konser son derece sıradışı bir konser. Zira bu topluluk, Rusya’nın en eski çocuk ve gençlik ekibi” dedi.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı sürerken, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Moskova Çocuk ve Gençlik Sanat Sarayı Şarkı ve Dans Topluluğu'na bağlı Pioner Oda Korosu’nun konserine ev sahipliği yaptı. Konserde Rusya’nın öne çıkan eserleri ve Rus halk şarkıları izleyicilerin dinletisine sunuldu.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve eşi Elena Buravova'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı, Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim Tercümanlık ve Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Konserin açılışında konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “Bugün yapılan bu konser sıradan sayılamaz. Çünkü, Loktev Şarkı ve Dans Topluluğu’nun oda korosu bu konseri özel olarak huzurunuzda gerçekleştirmek için Moskova’dan buraya geldiler. Loktev Şarkı ve Dans Topluluğu’nun oda korosu sadece Rusya’da değil, Rusya dışında da iyi biliniyor. Bu topluluk belki Rusya’nın en eski çocuk ve gençlik ekibi” dedi.

Etkinliğin sonunda Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, koro eğitmenlerine çiçek takdim etti.

Konserin ayrıntıları Sputnik’in hazırladığı videoda.

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