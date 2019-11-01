Nazım Hikmet filminin senaristi Ümit: Bu film solun ve umudun hikayesi

Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden olan şair Nazım Hikmet Ran ve yazar Ahmet Ümit’in kesişen hayatlarını konu edinen, senaryosunu Ahmet Ümit’in kaleme aldığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ bugün vizyona girdi. Ümit, filmle ilgili “Solun ve yeniden umudun hikayesi” dedi.