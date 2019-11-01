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19:04 01 Kasım 2019
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    Amerikalılar, Suriye’de çekildikleri yerlere neden dönüyor?

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (384)
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    Rusya ile Türkiye arasında 22 Ekim’de Soçi’de imzalanan mutabakat, planlı olarak yerine getirilirken 17 Ekim tarihli Türk-Amerikan anlaşması giderek daha fazla soru işareti uyandırıyor.

    Türkiye’nin “Barış Pınarı” harekatı başlamadan önce Suriye’nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinden çekildiği iddia edilen ABD ordusuna ait askeri araçlar, yine aynı yerlerde görünmeye başladı. Amerika’nın bölgeye dönüş sebebi nedir?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan askeri ve güvenlik uzmanı, Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, bu soruyu şöyle yanıtladı:

    "22 Ekim’de Rusya ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzey bölgesine ilişkin bir Soçi mutabakatı imzalandı. Bu mutabakatın en önemli özelliklerinden biri, Suriye’nin toprak bütünlüğünü kabul etmesi. Soçi mutabakatı, Amerika’nın burayı kaybettiği ve Türkiye ile Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir oldukları anlamına geliyordu.

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    Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri’nin sözde Kürdistan kurma planlarına ters. Amerika’nın hedefi, Kuzey Irak petrolünü Akdeniz’e ulaştırmak. Bunun sağlanmasının yolu ise, Orta Doğu’da Kürdistan adı altında yeni bir devletin ya da devlet niteliklerini taşıyan yeni bir otonom bölgenin kurulması.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    Amerika Birleşik Devletleri son günlerde Suriye Demokratik Güçlerini övmek amacıyla DEAŞ’la ilgili yaptığı operasyonları gündeme getirmektedir. Hatta son DEAŞ liderinin vurulması olayında Amerika Birleşik Devletleri, YPG’ye atıfta bulunmaktaydı. Yani DEAŞ liderinin öldürülmesi olayı, PYD-YPG’nin legal hale getirilmek için kullanılmaya çalışılmıştı. Amerika şu anda bölgeye tekrar dönmek ve sahadaki durumu kendi lehine çevirmek için bir bahane arıyor. Soçi mutabakatıyla Amerika yanlısı güçlerin harekat bölgesinden çekilme zorunluluğu getirildi. Bu, ABD’nin kesinlikle istemediği bir hamleydi.

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    Bizim diğer muhatabımız, güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar ise  konula ilgili şu değerlendirmede bulundu.

    Amerika’nın boş TIR’larla operasyon bölgesine dönüşünü ben şöyle okuyorum: Bunlar harekat bölgesinden çok hızlı çıkmışlardı. Hatta ele geçmesini engellemek için kendi uçaklarıyla kendi üslerini bile vurmuşlardı. Şimdi muhtemelen oradan birtakım malzemeleleri almak için geriye dönüyorlar. Çünkü boş TIR’larla geliyorlar."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (384)

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