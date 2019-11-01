İstanbul Boğazı'nda yetki tartışması sürüyor

İstanbul’da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkilerini sınırlandırma girişimine muhalefetten tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında Bakan Kurum'un 'Yetki zaten İBB'de değil ki" şeklindeki sözlerini yorumlarken, ''Madem yetkisi yok o zaman neden buna gerek duyuyorlar'' diye sordu.

Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son açıklamasını RS FM'deki canlı yayında şöyle değerlendirdi: ''Madem bu konuda Cumhurbaşkanının yetkisi var o zaman hangi konuda değişiklik ve yetki istiyorlar. Kamuyu da meşgul ediyorlar. Madem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi yoktu, talepleri ne bunu sormak lazım".

Torun, 11 Eylül'de Külliye'de Büyükşehir belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Erdoğan'ın gündeme getirdiği başlıkların gerçekleşmediğini söyledi. Yeni bir yerel yönetim yasası için komisyon kurulduğunu ve kucaklayıcı olma sözü verildiğini belirten Torun, şunları söyledi:

"Bütün kesimleri kucaklayan anlayışla hareket edilecekti. Yasa hazırlıkları birlikte uzlaşarak yapılacaktı. Şu ana kadar whatsapp grubu kurulması ve 3 belediye başkanının görüşlerinin alınmasından öte hiçbir adım atılmadı. Görünüyor ki bu sadece göstermelikmiş. Bir saray etkinliği oldu. Umarım bu uyarılar dikkate alınır ve somut adımlar atılır’’.



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