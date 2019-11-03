Diyarbakır’da biraraya gelen 4 kadın ressam tarihi Sur sokaklarındaki görüntü kirliliğine sanatla çözüm buldu. Duvarlardaki cinsiyetçi küfürler ve yazıların üzerine resim çizen kadınlar, sokakları çizdikleri resimlerle süslüyor.

Sur Belediyesi desteğiyle yapılan bu çalışma kapsamında şu ana kadar 4 ayrı noktada sokaklara resim çizen kadınların hedefi tüm sokakları sanatla buluşturmak.

Daha çok kadın, doğa ve sanat temalı çalışan kadınların amacı toplumsal cinsiyet farkındalığını yaratmak. Büyük bir emek ile çalışan kadınlar sokaklara Şahmeran, kadın dengbêjler ve sanatsal figürler çiziyor.

© Sputnik / SERTAC KAYAR Kadın ressamlardan küfürlü duvar yazılarına sanatsal çözüm

'Cinsiyetçi yazıların üstünü kapattık'

Sputnik’e konuşan ressamlardan Hamdiye Akın başlattıkları bu çalışmanın amacını şöyle ifade ediyor: “Duvarlarda aşırı çirkin ve cinsiyetçi yazılar vardı. Biz bunların üstünü böyle güzel şeylerle kapatmak istedik. Bunu yazanlara ders olsun dedik. Amacımız sanatı yaymak. Çalışmalarımız genel olarak kadın temalı. Kadın temalı olduğu için bu cinsiyetçiliği de kırmak. Bu bizim dördüncü duvar çalışmamız. Bu tür çalışmalara devam etmek istiyoruz. Bir arkadaş tasarımcı, kendi tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Şahmeran var, kadın temalı ve sanatsal figürler var. Daha çok kültürel motiflere ağırlık veriyoruz.”

'Şahmeranı, mitolojik figürleri de çizmeye çalışıyoruz'

Ressam Serap Ergin de yaptıkları çalışma nedeniyle heyecanlı olduğunu söylüyor. Farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Ergin, çevreden olumlu tepki aldıklarını belirtti.

© Sputnik / SERTAC KAYAR Ergin “Cinsiyetçi küfürler olsun, görüntü kirliği, olsun bu amaçla 4 kadın toplandık ve bu çalışmaya başladık. Amacımız bütün duvarları yapmak. Daha çok kadın ve doğa temalıdır. Şahmeranı, mitolojik figürleri de çizmeye çalışıyoruz” dedi.

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