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15:06 04 Kasım 2019
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    Psikolog Güngör: Danışan güven duygusunu alamadığı takdirde Freud olsanız, terapide ilerleme sağlanamaz

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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Psikolog Mehtap Güngör, “Danışan ve terapist arasındaki etkileşim çok önemli. Danışan o güven duygusunu alamadığı takdirde Freud olsanız, terapide ilerleme sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

    Bağımlılık davranışları, öfke, anksiyete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı alanlarda kullanılan ‘EMDR’ (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing), Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapi yöntemi konusunda ilk kez yayınlanan Türkçe kitabın yazarı Psikolog Mehtap Güngör, Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.

    Terapi odasındaki müdahalelerini seans seans, detaylı olarak anlatan Mehtap Güngör, ‘Ukde-Terapi Odasından Dökülenler’, adlı kitabında hem kendi ukdesini hem de 3 hastasının (danışanının) ukdesini gerçek üç öykü ile anlatıyor.

    Danışan ve terapist arasındaki etkileşimin önemine değinen Güngör, “Danışan o güven duygusunu alamadığı takdirde Freud olsanız terapide ilerleme sağlanamaz” dedi.

    'Danışanlarımın çok sıcak karşılayacaklarını düşünmemiştim'

    Üç öyküyü oluştururken kitaba konu üç hastasından yazılı muvafakat aldığını söyleyen Güngör, “Öncelikle konuları belirledim. ‘Yas’ (ilk öykü), benim kendi sürecimde de olan bir durumdu. Sonrasında kadına şiddet öyküsü… Bu, çok sosyal bir olgu. Değinmeden geçmek içime sinmedi. Son öyküde de hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız bir yaranın çıkabileceğini anlatmaya çalıştım” dedi.

    “Bazı yerlerde danışanlarınızın özel bilgilerini de yazıyorsunuz. Bu nedenle danışanlarımın çok sıcak karşılayacaklarını düşünmemiştim, şaşırdım. Tüm yazma sürecinde, her aşamada beraberdik. Bitirdikten sonra onaylarını aldım. Amacım insanlara terapi odasında ‘neler oluyor’u, anlatmaktı. Terapi odasında neler olduğunu bilmeyen ya da yanlış düşünen insanlara ‘aslında terapide bunlar oluyor’u açıklamaktı aracım.”
    EMDR nedir?

    EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağlayan bir terapi yöntemidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. ‘Bir anının işlenmesi’ kavramını biraz açacak olursak; anının travmatik özelliklerinin daha az rahatsız edici olarak hissedilmesi, anıda öğrendiğimiz yanlış yargıların doğru ve olumlu düşüncelerle değişmesidir. İşlemleme sonucunda, gündelik hayatta bizi olumsuz etkileyen ve sorun olarak karşımıza çıkan duygu, düşünce ve davranışlardan özgürleşiriz. Hatta farkında olmadan olumsuz etkilendiğimiz belli tutum, kişi, nesne gibi etkenler artık bizi etkilememeye başlayabilir.

    EMDR terapisi, danışanın yaşadığı problemler ortadan kalkana kadar devam eden bir süreçtir. Sadece geçmiş anılarla değil, problemin bugünkü yansımaları (tetikleyiciler) ve gelecekteki olası senaryoları veya rahatsız edici durumu da göz önünde bulundurur. Dolayısıyla EMDR terapisinde sadece geçmiş değil, bugün ve gelecek de çalışılır. Bu sürecin sonunda danışanı, geçmişin olumsuz etkisinden kurtararak bugününe ve geleceğine daha gerçekçi ve sağduyulu bakması amaçlanır.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Sigmund Freud, Psikolog
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