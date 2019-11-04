Gazeteci Kahveci: Türklerin Müslüman oluşunda büyük bir katliam var

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci, “Türklerin Müslüman oluşunda büyük bir katliam var. 100.000 Türk erkeği katledildi aynı sayıda olan kız ve kadın cariye yapıldı. Türkler sistematik olarak tecavüze uğradı” ifadelerini kullandı.

Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı’na gazeteci ve strateji uzmanı Hüseyin Hakkı Kahveci konuk oldu. Aynı zamanda Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı da olan Kahveci, “Türk milleti birbirinden ayrı hareket ettiği zaman hep kaybetmiş. Türk töresinden ayrıldığında Türk Devletleri, Selçuklu, Osmanlı yıkılmış. Şu anki sorun da aynı” diye konuştu: “Türklerin nasıl Müslüman olduğuna gelince büyük bir katliam var. 100.000 Türk erkeği katledildi aynı sayıda olan kız ve kadın cariye yapıldı. Türkler sistematik olarak belirli soykırım ve tecavüzlere uğradı.”

‘Türkiye Cumhuriyeti vasat siyasetçiler tarafından yönetiliyor, eğer Atatürk zekasına sahip olan siyasetçiler…’

Kahveci, Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne değindi:

“Atatürk çok büyük bir öngörüye sahip. Bunu Atatürk üzerinde çalışan hiçbir bilim adamı şu ana kadar açıklayabilmiş değil. Atatürk, aslında vecih söz söylemiyor. Atatürk’ün sözleri yok, emirleri var. Ülkenin kurucusu sözleriyle bize emrediyor. Türkiye Cumhuriyeti vasat siyasetçiler tarafından yönetiliyor. Eğer Atatürk zekasına sahip olan siyasetçiler ve bürokratlar tarafından yönetilmiş olsaydık, en yakın rakibimizle aramızda 300 sene fark olurdu. Savaş uçağı yapıp ihraç ederken, şimdi savaş uçağı kaportasıyla poz veriyoruz.”

‘Kurtuluş, ‘Kurt-ulus’ demek’

Kahveci, “Kurtuluş Savaşı’nın ne demek olduğunu bilmeyen bir 82 milyon var. Kurtuluş ne demek? Kurt-ulus demek. Daha bunun ne demek olduğunu bilmeyen bir toplum var! ‘Kurt-ulus’u demek ülkücülük demek değil. Oğuz Kağan demek Bilge Kağan demek. Tabi ki Fatih demek” şeklinde konuştu.

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