‘Rus doktorlar Malatya’ya gelip karaciğer nakli eğitimi alacaklar’

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı sürerken, Malatya İnönü Üniversitesi, Türk-Rus ilişkilerini ele alan “21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri” adlı önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Panelin açılış konuşmasını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri son on yılda artan bir ivme ile güçlü bir işbirliğiyle sürdürdüğüne işaret eden Prof. Dr. Kızılay “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çok güçlü bir iletişim var. Bu iletişimin meyvelerini de bölgesel konulardaki sorunların çözümünde önemli katkılar olarak çözüme yansıdığını görüyoruz. Ben de üniversitemizin rektörü olarak 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin’in Türkiye-Rusya ilişkilerini artırmak için kurdukları mekanizmalardan biri olan Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun rektörler komitesi üyesiyim” dedi.

Rektör Kızılay: Rusya’dan tıp doktorları Malatya’ya gelip karaciğer nakli eğitimi alacak

Rus üniversiteleriyle işbirliği çabası içerisinde olduklarının altını çizen Kızılay “En son Temmuz ayında St. Petersburg’da yaptığımız Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5. toplantısında, Rusya Federasyonu’nundan 24 rektör ve Türkiye’den 12 rektör katılımıyla forumun rektörler komitesi toplantısını yaptık. Ben o toplantıda, üniversitemizin güçlü yanı olan karaciğer naklini oradaki hekimlere, üniversite hocalarına anlattım. Bu vesileyle Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha da gelişmesi, ülkemizin, üniversitemizin güçlü olduğu yanlarıyla Rusya’ya destek olmak, Rusya’nın güçlü olduğu yanlardan yararlanmak amacıyla, karaciğer naklinde olan gücümüzü Rusya’ya anlatmak ve iletişim kurma isteğimizi belirttim. Dün Rusya’dan 3 tıp hocası geldi.12 Kasım’a kadar da 9 tıp hocası gelecek. Burada karaciğer nakli konusunda eğitim alacaklar” dedi.

‘Malatya İnönü Üniversitesi 4 Rus üniversiteyle ortak çalışma yapıyor’

Prof. Dr. Kızılay “Üniversitemiz, Rusya’dan dört üniversite ile çalışma yapıyor. Kazan Federal Üniversitesi ile çalışmalarımız devam ediyor, protokol imzalama aşamasındayız. Naberezhnye Üniversitesi ile Mevlana değişim programı anlaşmamız var. Aynı zamanda, 9 farklı tıp hocasının gelmesiyle karaciğer nakli konusunda destek vereceğiz. Anlaşma yaptığımız 4 üniversiteye daha farklı üniversiteler de eklemiş olacağız” diye devam etti.

‘Türk-Rus ilişkilerini sabote etmeyi başaramadılar’

Üniversiteler arası işbirliğinin artan Türk-Rus ilişkilerinin bir parçası olduğuna işaret eden Kızılay “Türkiye-Rusya ilişkileri artan bir ivmeyle devam ediyor, bunun üniversiteler düzeyinde devam etmesi için de elimizden gelen katkıyı göstermeye çalışıyoruz. Bu toplantımız da bu çalışmaların bir parçası. RTİB Başkanı ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan bizim bu konudaki en büyük destekçimiz. Türkiye-Rusya ilişkileri artan bir ivmeyle devam etmekte, bu ilişkileri baltalamak isteyenlerin en önemli çalışmalarında biri de Andrey Karlov’u katletmek oldu. Bu saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak için önemli bir sabotajdı. Ama başarılı olamadı. Türkiye bölgedeki istikrarın için güçlü bir iletişim ve işbirliği, her iki ülke başkanının büyük liderliği ile ilişkilerimiz devam ediyor. Biz de kendimize düşen kısmıyla bunu devam ettiriyoruz” diye ekledi.

‘Türk-Rus dayanışması, İstiklal Harbi’nden bugüne sürekli ilerleme kaydediyor’

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise “Yüzyıllardır devam eden ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşansa da, bu iki büyük ülke sorunları her zaman barışçıl yollarla çözmenin yolunu bulmuştur. Türkiye’nin gelişmesinde, kalkınmasında gerek Sovyetler Birliği döneminde gerekse sonraki dönemlerde Rusya’nın her zaman büyük destekleri olmuştur. Bugün Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli kuruluşlar olan Seydişehir Alüminyum, İskenderun Demir-Çelik, Kırıkkale Rafinerisi gibi sanayi kuruluşlarının gelişmemiz olan katkısını biliyoruz” dedi.

‘Türk-Rus işbirliği bölgesel sorunların çözümünde kilit rolde’

Prof Dr. Baharçiçek “Özellikle son on yılda Mavi Akım, TürkAkım gibi enerji işbirlikleri son derece önemli, ilişkilerimizi daha ileri aşamaya getirdi. Akkuyu Nükleer Santrali, ülkemizin güvenliği için çok önemli olan füze savunma sistemi gibi projeler, ticari-turizm ilişkileri, ilişkilerimizin ne kadar eskiye dayandığını, köklü olduğunu ve sürekli ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Bu iki ülkenin işbirliği bu sorunların çözümünü son derece kolaylaştırıyor. Bunu Astana süreci ve Soçi’de yapılan toplantıda da gördük. Dolayısıyla iki ülke arasında ekonomik, ticari, kültürel ve turizm ilişkileri bundan sonra da hem bölgemizde hem de dünyada ortaya çıkacak sorunların çözümünde kilit rol oynayacak” diye ekledi.

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