‘Avrupalılar, kirli işlerini başka ülkelere yaptırmak istiyor’

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi, Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa Birliği’nin ‘’ sorununu Türkiye’nin omuzlarına yıkmak istediğini belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupalılar öyle yapmaya alışkın, hep sorunlarından başkaları sorumlu olsun istiyorlar. Ayrıca diğer ülkelerin de onların mantığını takip etmesini ve tüm kirli işlerini yapmasını alışkanlık edinmişler. Ama Batı, bu bölgedeki birçok ülkenin artık sağ kol veya hizmetçi rolünü çoktan geride bıraktığını dikkate almıyor. Bu özellikle Türkiye’yi ilgilendiriyor. Türkiye, Avrupalıların sorumlu olduğu kişilerden sorumlu olamaz. Avrupa’nın sığınmacı konusunda hiçbir yardımda bulunmadığı dikkate alındığında, Türkiye onsuz da sığınmacılarla ilgili büyük sorumluluk yükü taşıyor, buna bir de teröristler eklenirse ekonomik açıdan son derece zor olacak”.

Suriye’nin onarımı ve güvenli bölge oluşturma sürecine tüm dünyanın dahil olması gerektiğini söyleyen Avatkov, “Ayrıca ahlak ve etik değerler açısından bakıldığında da en azından bu teröristlerin geldiği ülkeler bu uluslararası sorumluluk yükünü paylaşmalı. Türkiye herkesi kabul eden güzel, misafirperver bir ülke ama teröristler için sığınak olamaz. Bu yüzden şu aşamada tüm ülkeler Suriye’nin onarımı ve terörden arındırılmış güvenli bölgeyi oluşturma sürecine katılmak zorunda” ifadelerini kullandı.

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