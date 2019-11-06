ABD, Suriye'de petrol bölgesinde askeri üs kuruyor

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak'a geçenaskerleri, petrol için tekrar Suriye'ye dönüyor ve ülkenin kuzeyindeki petrol bölgesi olan Deyr er Zor, Rakka ve Rimelan bölgelerindeki askeri varlığını artırıyor.

ABD, bu kapsamda 1332 petrol kuyusunun bulunduğu Rimelan kentinin güneyinde askeri üs kuruyor. Bölgedeki petrolü korumak için 4 kilometrekarelik alanda kurulacağı öğrenilen üs, petrol kuyularına çok yakın bir noktada bulunuyor.

Üssün çevre güvenliği ise ABD askerleri tarafından korunacak. DSG militanları ise üsse yakın bir noktada güvenlik önlemleri alıyorlar.

ABD askerlerinin bir kısmı ise Deyr er Zor' bölgesinde petrol bölgesi olan Ammar, Telef, Conoco ve Hekul Omer bölgesinde varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, "Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.

Suriye Hükümeti ve bölgedeki halk, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin petrol bölgesinde de kalmasına karşı çıkıyor.

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