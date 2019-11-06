Dört kardeşin intiharını aile dostları anlattı: 'Yeşil kart çıkartın' dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı

İstanbul Fatih’te 48, 54, 56 ve 60 yaşlarındaki dört kardeş evlerinde ölü bulundu. Geçim sıkıntısı çeken, elektrik borcunu ödeyemeyen, bankalara borçlu olan kardeşlerin hikayesini, aile dostları Serpil Alkan RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında anlattı:

'Çocuklar bana gülüyor, gücüme gidiyor' diyordu

‘’Oya ve Kamuran benim 35 senelik arkadaşım. Oya’nın annesi vefat ettikten sonra 60 bin tl borçlanmış ve kredi çekmiş. Düğün salonlarında şarkıcılık yapmıştı, daha fazla para kazanabilmek için Mimar Sinan’da modellik yapmaya başladı. 130 kiloya çıkmıştı. Nü fotoğrafı çekilirken ‘çocuklar bana gülüyordu, gücüme gidiyor’ diyordu. Psikolojisi bozuldu. Ben ölürsem ablam, kardeşim, abim perişan olurlar bütün yük benim üzerimde. En çok ablasını severdi. Ben ölürsem perişan olurlar ben öleyim onları da arkamdan sürükleyeyim gibi düşündü diye hissediyorum. Hiç evlenmediler, hep beraber yaşıyorlardı. Ev sahibi kirayı arttırmak istiyordu bu yüzden mahkemelik olacaklardı. Ramazan ayında erzak yardımı yapanlardan toplayıp onlara veriyordum. Bu sene Kamuran’a söyledim ‘ben almayacağım durumu benden daha kötü olanlara ver’ dedi.



'Kardeşlerine sesleniyorum'

İki kardeşi var onlara sesleniyorum. Ben aileden olmadığım için bana cenazeyi vermeyecekler. En azından cenazeyi kaldırmak için bana yardım etsinler. Durumlarını düzeltmek, borçlarını kapatmak için Mersin’de bir miras olayı vardı. Ucuza gitmesin diye biraz bekletmişlerdi. Aile Sosyal Bakanlığından geldiler, başvuru yok dediler. Haber vermedikleri için yardım da gelmemiş. Daha önce yeşil kart çıkartsınlar diye çok söyledim ama kabul etmediler, onurlu insanlar.

'Onur duyuyorum onlarla, ama ölmeyi hak etmediler'

O kadar kötü insanlar varken arsız, yüzsüz insanlar varken böyle olmamalıydı. Onur duyuyorum ama ölmeyi hak etmediler’’.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.