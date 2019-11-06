Ankara’da Rus müzisyenlerin ötücü kanaryalar eşliğinde verdiği konserler ile dinleyenlere daha önce yaşamadıkları bir deneyim sunan “Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar” festivali sona erdi.

kapsamında ve Sputnik’in medya sponsorluğunda düzenlenen konserlerde, sanatçılar Rusya’dan getirdikleri özel kanaryalarla aynı sahneyi paylaştı. Rusya milli sanatçısı veBaşkanı Mikhail Utkin (viyola), Anastasia Gusarova (flüt) ve Natalia Gus’a (piyano) sahnede özel ötücü kanaryalar eşlik etti. Sanatçılar, Haydn, Jacob Gade, Carlos Gardel, Saint-Saens, Astor Piazzolla ve Vittorio Monti’nin eserlerini, kanaryaların ötüşleri eşliğinde yorumladı. İzleyenlerine daha önce yaşamadıkları bir deneyim sunan konserlerde sanatçılar, “Hatırla Sevgili” şarkısını da yorumlayarak izleyicilere sürpriz yaptı.

Rus ötücü kanaryalarının tarihinin yaklaşık 250 yıl öncesine dayandığı ifade edilirken, klasik müzik konserlerinin de verildiği Rus çarları ve üst düzey aristokratların saraylarında bu kuşların bulunduğu biliniyor. Müziğe eşlik eden ötücü kanaryalar bir gelenek oluştururken, Rusya Müzik Birliği sanatçıları da 4 yıldır bu geleneği verdikleri konserler ile sürdürüyor. Sanatçılar, özellikle müzikle etkileşime geçen kanaryaları seçtiklerini ifade ederken, “Kanaryalar farklı eserlere farklı tepkiler veriyorlar, onların sevdiği eserlere göre programımızı oluşturuyoruz” diyor.

Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali 4-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da. İlk konser bu geceydi. Rusya Halk Sanatçısı Mikhail Utkin viyola, Anastasie Gusarova flüt, Natalia Gus piyano... Kanaryaların müziğe eşlik etmesi gerçekten görülmeye değer... pic.twitter.com/lyY4WTSvfH — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 4, 2019

Türkiye’de Enerji Organizasyon ve Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği işbirliği ile ilk kez düzenlenen festival, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programla sona erdi.

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