'Kırım’ın silahsızlandırılması Ukrayna’yı parçalar'

Ukrayna, Kırım ve Karadeniz ile ilgili güncellenmiş karar taslağını dördüncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunmayı planlıyor. Taslağın temel hedefinin, Rusya’nın bütün silahlı kuvvetlerinin Kırım’dan çekilmesini sağlamak olduğu söyleniyor.

Kırımlılar, Ukrayna'nın bu hamlesini çoktan ‘geleneksel yılbaşı öncesi eğlencesi’ olarak nitelendirmiş bile.

Kiev ne yapmaya çalışıyor? Kırım kararının Karadeniz bölgesi için ne gibi sonuçları olabilir? Kiev’in inisiyatiflerini destekleyen bazı Avrupa ülkelerinin amaçları neler?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanışunları söyledi.

''Ukrayna’nın BM Genel Kurulu’na sunduğu Kırım ile ilgili karar taslakları, Kırım ile ilgili kapsamlı bir politikasının olmadığını gösteriyor. Diğer taraftan bu karar sunumları Ukrayna ile Kırım halkını karşı karşıya getiriyor.

Kırım’ın silahsızlandırılması isteği gerçekte Ukrayna’ya zarar getirir ve Ukrayna’yı tehdit eder. Çünkü son 4 yıldır ABD ve NATO Karadeniz’den çıkmamaktadır. Bu durum Ukrayna’yı yeniden parçalanmaya götürür. Kırım’da güvenlik olursa, Ukrayna da güvende olur.

Bazı Avrupa ülkelerinin BM’de Ukrayna’nın bu agresif siyasetini desteklemesini tersten düşünmek gerekir. Emperyalizim, Ukrayna’nın Rusya karşıtlığını kışkırtarak Ukrayna’yı parçalamak istemektedir.

Avrupa, İkinci Dünya Savaşını ve Nazi tehlikesini unutmamalıdır. Avrupa barışı, birliği ve güvenliği, Kırım ve Rusya olmadan sağlanamaz. Avrupa güvenliği Türkler, Tatarlar, Almanlar, Fransızlar ve Ruslarla birlikte sağlanır.

Avrupa’nın çifte standart davranışından en çok kendileri zarar görecektir. NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’a yayılması Avrupa’yı tehdit edecektir.

Ukrayna en kısa sürede kendi içindeki halklarla yüzleşmeli ve barışı sağlamalıdır. Ukrayna’nın Rusya karşıtlığı kendisini uçuruma götürmektedir. Ukrayna ve Rusya halkları kardeştir.

NATO’nun ve ABD’nin Karadeniz’de olması, tüm bölge ülkelerini, Hazar cevresi ülkelerini ve Asya’yı tehdit etmektedir.''

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