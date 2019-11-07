'Kırım’ın silahsızlandırılması Ukrayna’yı parçalar'

Kırımlılar, Ukrayna'nın bu hamlesini çoktan ‘geleneksel yılbaşı öncesi eğlencesi’ olarak nitelendirmiş bile.
Kiev ne yapmaya çalışıyor? Kırım kararının Karadeniz bölgesi için ne gibi sonuçları olabilir? Kiev’in inisiyatiflerini destekleyen bazı Avrupa ülkelerinin amaçları neler?
''Ukrayna’nın BM Genel Kurulu’na sunduğu Kırım ile ilgili karar taslakları, Kırım ile ilgili kapsamlı bir politikasının olmadığını gösteriyor. Diğer taraftan bu karar sunumları Ukrayna ile Kırım halkını karşı karşıya getiriyor.
Kırım’ın silahsızlandırılması isteği gerçekte Ukrayna’ya zarar getirir ve Ukrayna’yı tehdit eder. Çünkü son 4 yıldır ABD ve NATO Karadeniz’den çıkmamaktadır. Bu durum Ukrayna’yı yeniden parçalanmaya götürür. Kırım’da güvenlik olursa, Ukrayna da güvende olur.
Bazı Avrupa ülkelerinin BM’de Ukrayna’nın bu agresif siyasetini desteklemesini tersten düşünmek gerekir. Emperyalizim, Ukrayna’nın Rusya karşıtlığını kışkırtarak Ukrayna’yı parçalamak istemektedir.
Avrupa’nın çifte standart davranışından en çok kendileri zarar görecektir. NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’a yayılması Avrupa’yı tehdit edecektir.
Ukrayna en kısa sürede kendi içindeki halklarla yüzleşmeli ve barışı sağlamalıdır. Ukrayna’nın Rusya karşıtlığı kendisini uçuruma götürmektedir. Ukrayna ve Rusya halkları kardeştir.
NATO’nun ve ABD’nin Karadeniz’de olması, tüm bölge ülkelerini, Hazar cevresi ülkelerini ve Asya’yı tehdit etmektedir.''
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