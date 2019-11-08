Türkiye-Rusya üçüncü kara devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi başladı.

Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusunda üçüncü kara devriyesi başladı.

Kamışlı’nın doğusunda yapılan üçüncü devriye Irak sınırına doğru Suriye’nin Derik (Malikiye) kentini de kapsayan 110 km’lik bir alanı kapsıyor. Devriye yaklaşık 10 km derinlikte yapılıyor.

Türkiye-Rusya üçüncü kara devriyesinin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor https://t.co/LMH4Ir6E8m pic.twitter.com/Ij6V4pmhZb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2019

Devriyenin yapılacağı bölgenin Rumeylan petrol bölgesi olduğu ve ABD askerlerinin bölgede üssünün olduğu öğrenildi.

Rus askeri araçların bölgeye gelmesi ile Türk askeri araçlar Suriye sınırından içeri girdi. Suriye sınırı boyunca bulunan duvarlardan beton bir blokun kaldırılması ile Türk askeri araçlar sınırın diğer tarafında geçti. Yapılan görüşmelerin ardından devriye başladı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Sınırın Suriye tarafında Suriye bayrakları görülüyor.

Rusya: Farklı güzergahtan geçen üçüncü devriyede iki taraftan 48 asker var

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında da üçüncü devriye görevinin başladığı doğrulandı. Açıklamaya göre, Rus askeri polisleri ve Türk sınır güçlerinin üçüncü ortak devriyesi Kamışlı yerleşim biriminin kuzeydoğusundan onlarca kilometre ötedeki yeni bir sınır bölgesinde başladı. Ortak devriye görevi ilk kez farklı bir güzergahtan geçiyor ve doğudan Suriye-Türkiye sınırı boyunca uzanıyor. Güzergahın uzunluğu ise 100 kilometre.

Konvoyda Rus Tayfun, Tigr ve BTR-80 zırhlı araçları ile Türkiye’nin Kirpi zırhlı aracının yanı sıra iki taraftan 24’er asker yer alıyor. Konvoyun hareketi Rus askeri polislerinin Orlan-10 insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak takip ediliyor.

Soçi mutabakatı kapsamında ilk kara devriyesi 1 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’un karşısında bulunan Suriye’nin Dırbesiye ile Rasulayn arasındaki bölgede, ikinci devriye de Ayn al Arap (Kobani) bölgesinde yapılmıştı.

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