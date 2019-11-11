TMMOB, Düzce Depremi’nin 20. yılında İstanbul’da deprem çalıştayı gerçekleştiriyor. Etkinliğin açılışında konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman “İstanbul’da olası depremde çökecek 48 bin bina var, İBB’nin önceliği bu binalar” dedi.
Marmara Bölgesi’ni vuran 17 Ağustos1999 Gölcük depreminin ardından, 12 Kasım’da gerçekleşen ve 700’ün üzerinde can kaybına yol açan Düzce depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul Kadıköy’de bu sembolik önemdeki tarihte İstanbul Deprem Çalıştayı’nı gerçekleştiriyor.
Etkinliğin açılışında konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman “Deprem gerçeği unutuluyor. Kamu yapıları dahi depreme karşı yeterince güçlendirilmiş değil. Aksi takdirde 5.8 boyutunda bir deprem, bu denki hasara sebebiyet vermez. Biz İBB olarak vatandaşları depreme karşı sağlıklı yaşam alanlarında barındırmak. Hedefimiz rant değil kentlinin yaşamını kazanması. İstanbul’da 1 milyon 150 bin yapı var. 20 yılda yapılmayanı 2 günde yapamayız. Uzun süreç olacak ama 2000 öncesi yapılan yapıları elden geçirmek. Önceliğimiz ise çökeceği öngörülen 48 bin yapıya yönelmek” ifadelerini kullandı.
Çalıştayın açılışından konuşan bir diğer isim, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı oldu. Odabaşı “Fikirtepe, adına ne derseniz deyin, bir facia. Bu faciayı yapan kimlerse, biz onun hesabını sormadan Kadıköy’de bir taşı kaldırıp başka bir taş koyamayız. Çevre Şehircilik Bakanlığı veya İBB’nin, her kim olursa olsun ikinci bir Fikirtepe yaratmasına izin vermeyeceğim. Önce can güvenliği” dedi.
Odabaşı “Bulunduğunuz bina, Kurbağalıdere yatağına inşa edilmiş. Bunu kim inşa etti? Avukatlar mı? Doğru mu yapıldı? Bir aydır çalışıyorum bu konu üzerine. Evim depreme dayanıksız. 3-5 metrekare pazarlığı yapılıyor. Kadıköy Belediye binasının sağlamlığını da bir aydır araştırıyorum. Çünkü oraya gelenlerin can güvenliğinin sorumlusu da benim. Bu çalışmanın bize yol göstermesini istiyorum. Umarım bu çalışma bize, Kadıköy gerçekleri çerçevesinde yol gösterir” dedi.
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