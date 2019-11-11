ABD Kobani'deki askeri üssünü boşalttı: 50 TIR'la Irak'a taşıdılar

Daha önce Kobani'de 4 askeri üssü olan ABD'nin, Sırrin'deki askerini üssünü boşaltmasıyla bölgede üssü kalmamış oldu.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye kuzeyinden çekilme kararı alan ancak petrol alanları gibi çeşitli bölgelerde varlık göstermeye devam eden ABD kuvvetleri, Sirrin'deki üssünü de boşalttı. Üs içindeki malzemeler dün akşam saatlerine doğru Irak'tan gelen 50 TIR'a yüklenerek Irak'a gönderildi.

Üs taşınma işlemleri 10 saat sürerken, taşıma işlemleri esnasında ise sivillerin bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Üs boşaltma işlemi karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri altında alındı. ABD konvoyunun geçişi esnasında karadan tanklarla önlem alan ABD askerleri havadan ise helikopterlerle önlemler aldı.

ABD askerleri geçtiğimiz hafta M4 karayolu üzerinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun saldırısına uğramıştı ve o saldırının ardından ABD, üs taşıma işlemlerini yüksek güvenlik önlemleri arasında gerçekleştiriyor.

Daha önce Kobani'de 4 askeri üssü olan ABD'nin Sırrin'deki askerini üssünü boşaltmasıyla bölgede üssü kalmamış oldu. ABD geçen ay Mıştenur, Ğerepışk, ve Çelebiye bölgesindeki askeri üssünü boşaltmıştı.

ABD'nin Sirrin'deki üssü 2016 yılında inşa edilmişti. ABD, aynı yıl içerisinde Kobani güneydoğusunda Ğerebışk köyünde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.

Suriye kuzeyindeki Menbiç, Kobani, Tabka, Rasul Ayn, Tel Abyad ve Tıltemir kentinde çekilen ABD askerleri Suriye'de halen Kamışlo, Derik, Rimelan, Rakka, Deyr er Zor ve Çılağa bölgesinde bulunuyorlar.

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