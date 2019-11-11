‘ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırarak kendine zarar vermiş oluyor’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söylemişti.

O’Brien’in bu sözlerini Sputnik’e açıklamasında değerlendiren Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Rusya Subayları Uzman Konseyi üyesi Doç. Aleksandr Perendjiev, şu yorumda bulundu:

“ABD bu konuda gürültü çıkarıyor, baskı yapmaya çalışıyor, ama böylelikle sadece ABD-Türkiye ilişkilerine zarar veriyor. Eğer gerilim tırmanmaya devam ederse bunun sorumlusu kesinlikle Türkiye değil ABD olacak. Onlar, “Biz sizi cezalandıracağız” sözleriyle Türk tarafını etkilemeye çalışıyorlar. Ama gerçek şu ki burada bir çelişki var. Amerikalılar Türkleri cezalandırarak her şeyden önce kendilerini cezalandırmış oluyor. Bu durumda Türkiye ister istemez yüzünü Rusya’ya çevirir”.

ABD’ninpazarındaki tekel konumunu kaybettiği için memnuniyetsizliği dile getirdiğini söyleyen Rus uzman, “ABD neden bu konuda baskı yapıyor? Çünkü ABD’nin tekeli bozuldu, emsal oluşturuldu, birülkesi bu tekeli ciddi şekilde yıkıyor. ABD, diğerüyelerinden de böyle emsallerin gelmesinden korkuyor” dedi.

Türkiye’nin ABD’nin tehditlerine rağmen geri adım atmayacağının altını çizen Perendjiev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, S-400’ün sadece ulusal güvenlik meselesi olmadığını, politik güvenlik ve iktidar güvenliğinin sağlanması meselesi de olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye, S-400’den vazgeçilmesi durumunda savunmada gedik oluşacağını anlıyor. 15 Temmuz’da yaşananlar sert bir ders oldu ve Türkiye bunun tekrarlanmasını istemiyor. Her zaman elinde güvenilir bir koruma aracı olmasını istiyor. Patriot ateşlemeyebilir ya da gerektiğinde tamamen ortadan yok olabilir”.

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