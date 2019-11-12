Kayıt
22:43 12 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AB - Türkiye

    Özülker: AB, dünyada Türkiye aleyhtarı olarak gelişen akımın bir parçası haline geldi, bu tutum sonuç vermez

    © Fotoğraf : Pixabay
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 83
    Abone ol

    Emekli Büyükelçi Özülker, AB’nin dünyada ‘Türkiye aleyhtarı olarak gelişen akımın’ bir parçası haline geldiğini ifade ederek, dış ilişkiler konseyinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine yönelik kararını da bu aleyhtarlığın ileri taşınması olarak yorumladı.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türk Dışişleri: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir
    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle kısıtlayıcı tedbirler için çerçeve belgede anlaştı. Brüksel’de gerçekleşen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, olası yaptırımlar için yol haritası üzerinde uzlaşıldığı duyurulurken “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşa dışı sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul edildi” denildi. Çerçeve belgenin, sondaj faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kurumlara karşı seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını mümkün kılacağı belirtildi.

    Türk Dışişleri Bakanlığı ise konseyin bu kararına, “Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını, AB’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır. Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır” açıklamasıyla yanıt verdi.

    'Haksız ve hukuksuz'

    Birliğin bu yeni adımını Sputnik’e değerlendiren Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de, Doğu Akdeniz konusunda AB’nin başından itibaren üye devlet olan Yunanistan’ın destekçisi şeklinde hareket ettiğini belirterek, bunun bir ‘dayanışma mekanizması’ olarak görülebileceğini ifade etti.

    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo / Petros Karadjias
    Kıbrıs ilk doğalgaz işletme anlaşmasını imzaladı

    Ancak AB’nin bu tutumunu aklı selim ile düşünüldüğü, hakça bakıldığı zaman belirli bir kapsam içine oturtabilmenin mümkün olmadığını kaydeden Özülker’e göre AB’nin burada söz hakkı da bulunmuyor. “Türkiye gibi bölgede Akdeniz’e en uzun kıyısı olan bir ülkenin her türlü hak ve hukukunun elinden alınması, mahrum edilmesi, deniz hukuku sözleşmesi kisvesi altında mümkün değildir” diyen Özülker, AB’nin tutumunu dünyada şu sıralarda ‘Türkiye aleyhtarı olarak gelişen akımın’ bir parçası olarak, bu aleyhtarlığın ileri taşınması olarak yorumladı.

    'Türkiye'yi dünyanın büyük güçleri ile karşı karşıya getirme politikası'

    Türkiye’nin karşısında oluşan bloklaşmaların siyasi amaçlı olduğunu belirten Özülker, ABD’li Noble ve ExxonMobil, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

    “Güney Kıbrıs’ın tutumu doğrudan doğruya Türkiye’yi dünyanın büyük güçleri ile karşı karşıya getirme politikası şeklinde ortaya çıkıyor. Oraya gittiğinizde ABD şirketleri, İtalyan, Fransız şirketleri var, burada sizin karşınıza Güney Kıbrıs çıkıyor değil, Güney Kıbrıs marifetiyle büyük devletlerin şirketleri ve dolayısıyla büyük devletler çıkarılmaya çalışılıyor. Bu da halihazırda ABD ile olan ilişkilerimiz, Ortadoğu sorunu, Rusya’nın Suriye’deki ağırlığı dolayısıyla ortaya çıkan yeni mücadeleler, bütün bunlarla birlikte değerlendirildiğinde büyük resmin içinde cereyan eden bir olay olarak görülmeli. Doğu Akdeniz, buradaki karmaşanın bir başka tezahürü” diye konuştu.

    'Sonuç vermez'

    AB’nin tavrını ‘düşmanca’ olarak nitelerken, bu tutumun sonuç vermeyeceği görüşünde olan Özülker, şöyle devam etti:

    “AB, daha evvel aldığı yaptırım kararını da, olabildiğince dolaylı yani doğrudan siyasi ve ekonomik yönden sonuç getirici ve kendilerine de zarar verici bir yere taşınmadan atlatılabilecek bir noktada tutmak istedi. Bugün alınmış olan bu kararın da bir kıymeti yoktur. En fazla ‘müzakereleri durdurdum’ diyecekler, zaten yürümeyen bir şeyin neyini durduracaksın? ‘AB’ye girişinizi engelleyeceğiz’ diyecekler, AB’ye alacaklarını zaten ne zaman söylediler? Demokrasi, insan hakları konusuysa bu, AB tarafından diğer bütün ülkelere yapıldığı gibi Türkiye’nin de destek olunarak bir yere getirilmesi söz konusu olmalıdır, düşman olarak değil. Dolayısıyla AB’nin bu düşmanca tavrı sonuç vermez ve Türkiye’nin haklılığının önünü kesebilecek bir nitelik de taşımaz. Sonuç itibariyle ilişkilerin biraz daha uzaklaştığı bir noktaya taşınmasının ötesinde bir anlam taşımaz.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Dendias: Yunanistan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana
    Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan'dan Türkiye'ye kınama
    Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
    Etiketler:
    Yaptırım, Kıbrıs, S-400, Doğu Akdeniz, Avrupa Parlamentosu, Türkiye, ABD, Avrupa Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın Gençlik kategorisinde birincilik kazanan İtalyan yarışmacı Giacomo Redaelli'nin '5 Numaralı Senfoni' isimli fotoğrafı.
    2019 yılının en iyi doğa fotoğrafları
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet