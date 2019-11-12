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    Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği (AB) bayrakları

    'AB, bağımsız dış politikasından korktuğu için Türkiye'yi tehdit ediyor'

    © REUTERS / YVES HERMAN
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    Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik uygulamayı planladığı yaptırım mekanizmasını kabul etmesini değerlendiren Rus uzman Poçta, AB’nin Türkiye’nin bağımsız dış politikasından korktuğunu belirtti.

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Yuriy Poçta, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye-AB ilişkilerinin son yıllarda sistematik olarak kötüleşmesinin Ankara’nın bölgesel güce dönüşmesinden kaynaklandığını kaydederek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin sırasını beklemesinden bıktığını defalarca dile getirmişti. Avrupalıların 20 küsur yıldır her defasında yeni talepler önüne sürüyor. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin çok şey yaptığını, Avrupalıların ise her şeye rağmen memnun olmadığını, AB’nin Müslüman ülkeye ihtiyaç duymayan haçlı kulübü olduğunu söylemişti. Türkiye’nin farklı dönemlerde İtalya veya Almanya olsun bazı Avrupa ülkeleriyle zorlukları olmuştu. Avrupa’nın, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonla ilgili Türkiye’den yana şikayeti vardı. Türkiye’nin Rusya’yla güçlü askeri ve teknik işbirliği inşa etmesi de AB’de rahatsızlık yaratıyor. Yani çatışma için yeterince sebep var”.

    Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetiyle ilgili durumun çok daha çelişkili olduğunu dile getiren Poçta, sözlerini şöyle sürdürdü:

    AB - Türkiye
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    “Türkiye şimdi kendi çıkarlarını hayata geçirmeye çalışıyor ve geri adım atmayacak. AB de itibarını kurtarmak zorunda. Muhtemelen AB, üyelik sürecinde Türkiye’ye verdiği parayı kesecek ve yaptırımlar uygulayacak. Ama zaten Avrupalılar, şahsen onlarla yaptığım sohbetlerden biliyorum, Türkiye’yi saflarına alma niyetinde değildi zaten. Hatta Türkiye’yi NATO’dan çıkarma çağrıları yapılıyor, gerçi bu pek mümkün görünmüyor”.

    Türkiye’nin buna yanıt olarak, “Avrupa kendisi uğraşsın” mantığıyla milyonlarca sığınmacı veya cezaevlerindeki radikalleri Avrupa’ya gönderebileceğini belirten uzman, Avrupa ülkelerinin diyalog ve uzlaşma değil, baskı yolunu seçtiğini kaydederek, “Çünkü onların görüşüne göre, Türkiye yönetimi Avrupa ve NATO politikası doğrultusunda yürümüyor. Yani Türkiye, seçimini bağımsızlıktan yana kullandı, aktif dış politika uyguluyor ve kendi takdirine göre partnerleri seçiyor. Bu da AB’yi ve genel olarak Batı’yı korkutuyor. Ama Avrupalılar bir çıkış yolu görmüyor ve durumu tehdit ve yaptırımlarla etkilemeye çalışıyor. Bu bir çözüm değil, Ankara’yı korkutma çabası ve bu çabanın başarısız olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Suriyeliler, Suriye, Yaptırım, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Türkiye
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