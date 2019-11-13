Kayıt
10:05 14 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Türkiye-Bolivya Dostluk Grubu Başkanı AK Partili İmran Kılıç: Bolivya’da dış destekli darbe yaşandı

    Twitter
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol

    TBMM Bolivya Dostluk Grubu Başkanı AK Partili İmran Kılıç, Bolivya’da yaşananları ‘dış destekli darbe’ olarak niteleyerek Batı’nın tutumunu eleştirdi. Kılıç, “Bolivya’da olan olay ilk kez şahit olduğumuz bir olay değil, daha sayısız bir çok örnek verebileceğimiz dünyada Batı destekli, Batı’nın arkaladığı olaylardan sadece birisidir” dedi.

    © REUTERS / Social Media
    İstifaya zorlanan Bolivya lideri Morales, Meksika'ya gitti
    Türkiye - Bolivya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, bu ülkede yaşanan süreci Sputnik’e değerlendirdi. Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen seçimlerin ardından başlayan şiddet eylemleri ve protestolara yol açan krizin Devlet Başkanı Evo Morales’in 10 Kasım’da istifasına neden olduğunu anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bolivya'da süreç nasıl gelişti?

    “Bu bir süreçti. Süreç nasıl gelişti? 20 Ekim Devlet Başkanlığı seçiminin ardından sonuç yayını sayım yüze 83’e ulaştığında kesildi. 21 Ekim yayın geldiğinde fark Devlet Başkanı Evo Morales lehine açılmaya başladı. Amerikan Devletleri Örgütü ve AB ikinci tur çağrısı yaptı. 22 Ekim’de muhalif aday Carlos Mesa taraftarlarına genel grev çağrısı yaptı, şiddet eylemleri ve protestolar başladı. 24 Ekim’de Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE)  Mesa’nın yüzde 36.51, Morales’in yüzde 47.8 oy aldığını  bildirdi. 25 Ekim’de TSE Morales Devlet Başkanı ilan etti. 27 Ekim’de Morales seçim sonuçlarının incelenmesi için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. 31 Ekim’de OAS'nin seçim denetimi başladı. Sağcı muhalif Luis Fernando Camacho, Morales’e istifa etmesi için 48 saat süre verdi ve orduya darbe çağrısı yaptı. 5 Kasım’da Devlet Başkanı istifa etmeyince gösteriler radikalleşmeye başladı. 8 Kasım’da bazı kentlerde polisler muhaliflere katıldı. 9 Kasım’da başkent La Paz'a daki bazı polisler de muhalifler ile birleşti. 10 Kasım’da OAS’ın ön raporunda seçim sürecinde bazı düzensizlikler bulduğunu açıklamasının ardından Morales ülkede seçimleri yenileme kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Morales’in istifasını istedi. Morales talebi darbe olarak nitelese de ülkede barışın sağlanması amacıyla, bu sebeple görevini bıraktı. Emniyet güçleri Morales hakkında tutuklama kararı çıkarttı.”

    'Türkiye'nin önem atfettiği ülke'

    © REUTERS / Yuri Gripas
    Trump, Bolivya ordusunu 'alkışladı': Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır
    Daha sonra Evo Morales’in Meksika'nın iltica talebini kabul ederek ülkesinden ayrıldığını hatırlatan AK Partili İmran Kılıç, Bolivya’da yaşananları ‘dış destekli darbe’ olarak nitelendirdi. Bolivya’da dış destekli darbe sonucu, ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Morales’in Meksika’ya giderken, "Kardeşlerim Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü şekilde döneceğim” dediğini kaydeden Kılıç, “Çünkü Meksika, Bolivya'daki olup biten süreci darbe olarak değerlendiren ülkelerdendir. Türkiye bu gelişmeleri endişeyle izlediğini, yönetimlerin demokratik süreçlerle iş başına gelmesi ilkesine önem atfettiğini bildirdi. Çünkü ülkemiz yakın tarihinde kendi demokrasisine yasa dışı müdahalelerden çok çekti, çok zarar gördü. Bugünlere kolay gelmedik” diye konuştu. Batı ülkelerinin tutumunu eleştiren AK Partili İmran Kılıç, şöyle devam etti:

    'Batı çift standartlı, kendine demokrat'

    “Bir kere dünyaya baktığımızda Batı çifte standartlı. Kendine demokrat, insan haklarında da her bir şeyde de çifte standart. Batının çıkarının, Batı ülkelerinin menfaatine olan bir şeyde mangalda kül bırakmıyorlar. Ama başkalarının çıkarına gelince iş veya onların menfaatine gelince gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Bunu daha çok kendi dışlarında yapıyorlar. İşte Latin Amerika’da genel bütün ülkelerde olagelen bu. Afrika’da öyle, Ortadoğu’da öyle Uzakdoğu’da öyle. Çünkü, üç asırdan bu tarafa dünyada bir Batı etkisi var. Bu ekonomide de böyle politikada da böyle, kültürde de böyle. Batı bu saydığım yerlerdeki bütün varlıkları, zenginlikleri kendisi almak kendisi sömürmek istiyor. Bunu da yapıyor. Bunu yapmak için öncelikle sınırlarının zaten kendisinin çizmiş olduğu bu bölge ülkelerinde yöneticileri hep kendisi atıyor. Yani bu ülkelerin birçoğunda yapılan seçimlerin de bir çoğu göstermelik. Eğer buna rağmen halk işe doğrudan müdahil olursa halkın seçtiği insanlara darbe uyguluyor veya halka baskı yapıyor, terörizm uyguluyor.

    1953’te İran’da da böyle yaptı. Musaddık İran Başbakanı halkın desteğiyle gelmiş bir kişi İran petrollerini millileştirince Batı burada çıkarlarının gideceğini, gittiğini gördü ve Musaddık’ı devirdi. Mısır’da halk Mursi’yi seçti. Batı Mursi’nin kendi generalini arkalayarak Mursi’ye karşı darbe yaptırdı ve darbecilerin arkasında durdu, yanında oldu hala da darbecilerden taraf tavrı alıyor. Cezayir’de halk yüzde 81 oranında İslami Selamet Partisi’ni iktidara getirdiğinden orada da Batı destekli ayaklanmalar çıktı ve on binlerce insan öldü. Libya’da Kaddafi’ye yapılanlar, Irak’ta Saddam’a yapılanlar… Hani Irak’ta nükleer silah vardı, hani Saddam bölge için tehlikeliydi. Görüldü ki, Saddam’ın indirilmesi ülke ve bölge için tehlike oldu. Çünkü ülkenin düzeni bozuldu, bölgenin düzeni bozuldu, nükleer silahların bahanesiyle Irak’ın altını üstüne getirenler orada nükleer silahlardan bir emare da göremediler. Ziya Ül Hak’ın uçağının bir çok önemli kişilerle beraber düşürülmesi. Bunlar tarihe not düşecek olaylar. Suudi Arabistan’da yine kendi ülkesinin çıkarlarını öne alan Kral Faysal’ın yeğeni tarafından öldürtülmesi arkasında yine hep batı var. Türkiye’de de bütün askeri darbelerin ve muhtıraların arkasında Batı oldu; nitekim darbelerden birisinde ‘bizim çocuklar başardı’ demişlerdi. FETÖ de başaramayınca ‘bizimkiler başaramadı’ dediler.”

    'Trump'ın kendi sözleri var zaten'

    Hannibal Hanschke
    Pompeo'dan Bolivya'da darbeyle göreve gelen Anez'e tebrik: Memnuniyet duyduk
    AK Partili İmran Kılıç, ABD Başkanı Trump’un Bolivya’daki sürece ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, “Ben dış destekli dedim. Trump’ın açık sözleri var zaten, yani Bolivya’da olup bitenleri, Morales’in görevinden ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor, bunu açıktan söylüyor, bütün medyaya, basına da düşmüş durumda  bu söz. Yani Batı şunu istiyor. Batı için insanlık çıkmış batmış, ülkelerin altı üstüne gelmiş, ülkeler zarar görmüş, sıkıntı görmüş bu önemli değil. Batının kendi öncelediği kendine ait çıkarları önemli. Dünyada bir düzen kurgulamış bu düzene de kendi taraftarı bekçiler koymuş, istiyor ki bu bekçiler yerinde kalsın, bu bekçiler dolayısıyla bir dünyayı sömüre geldik, sömüre gidelim. Halk eğer kendi taraftarlarından birisini isterse orada demokrasi var diyorlar… Yani bu Bolivya’da olan olay ilk kez şahit olduğumuz bir olay değil, daha sayısız bir çok örnek verebileceğimiz dünyada Batı destekli, Batı’nın arkaladığı olaylardan sadece birisidir” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    dostluk, Darbe, Bolivya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda jürinin takdirine layık görülen ABD'li yarışmacı Thomas D. Mangelsen'in çalışması.
    Gülümsememek elde değil: Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet