‘Türkiye, ABD şantajlarına karşı geri adım atmadı, ABD ise Suriye’de Türkiye’ye tutunmak zorunda olduğunun farkında’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine gittiği Washington’da Trump ve 5 senatörle bir araya geldi. Görüşmelerden, Türkiye’nin ABD’den FETÖ ve YPG’ye destek vermeyi bırakması yönündeki beklentisine dönük somut bir sonuç çıkmadı. Hatta Trump “Suriye’deki petrolün kontrolünü güvence altına aldık. Sadece petrol için bir kısım asker bıraktık. Kürtler ile konuşuyoruz, gayet memnun görünüyorlar" dedi. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine yönelik de konuşan Trump “Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD’nin YPG’ye desteğini kesmesini ve 2 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesini istiyor

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Türkiye’nin öncelikli beklentilerini dile getirdi. Türkiye’nin ABD’den Suriye Kürtleri ile YPG arasında ayrım yapması yönündeki beklentisini Trump’a hatırlatan Erdoğan “Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin ‘7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladığına’ işaret eden Erdoğan, ABD ve Avrupa’nın kendi vatandaşları olan bu kişileri ülkelerine alması gerektiğine işaret etti. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgelere 2 milyona kadar Suriyelinin yerleştirilmesi yönünde plan yaptığını da bildirdi.

‘Washington, Ankara’nın kararlılığını kabul etmek zorunda olduğunu anladı’

Erdoğan-Trump görüşmesini, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş ile Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve SüperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Sputnik’e değerlendirdi. Bozkurt, Erdoğan’ın Washington temaslarını “Türkiye kararlılığını iletti, Washington bu kararlılığı kabul etmek zorunda olduğunu gördü. Görmezse buradan zararlı çıkacak olan, yeni bir dünya kurulurken partner bulmakta zorlanmayacak olanın Türkiye olduğu ortada” diye özetledi.

Erdoğan’ın PYD’den FETÖ’ye ve Ermeni tasarısı meselesine kadar Türkiye’nin tüm rahatsızlıklarını ifade ettiğine işaret eden Bozkurt “Türkiye’nin politikaları tutarlı, tüm kaygılarını da iletti. Yani 12 Kasım’da Türkiye’nin politikası ne ise 14 Kasım’da da o… Kaygılanması gereken PYD/YPG terör örgütü” dedi.

‘Suriye’den çıkma sözünü tutmayan ABD, orada kalmak için Türkiye’ye tutunmak zorunda’

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı ve emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş ise, ABD’nin Suriye konusunda Türkiye’yi kaybetme gibi bir lüksü olmadığına işaret ederek “ABD, Suriye’de tutunmaya çalışıyor. Türkiye olmaksızın burada tutunması mümkün değil. Her ne kadar bizim yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ’nı beğenmese, sevmese de, görüyor ki şimdi Suriye’de kalmak için Türkiye’yi kaybetmemesi lazım. Neticede Amerika ‘çekileceğim’ dedi fakat şimdi Suriye’den çekilmiyor. Bir de Suriye’nin kaynakları olan petrol bölgesini özellikle elinde tutmak istiyor. Amerikalılar iki sene boyunca malzeme, teçhizat için 30 bin tır getirmişler. Hal böyleyken onların Suriye’den çıkması zaten söz konusu değil. Bu yüzden Amerikalılar Türkiye’yle kafa kafaya çakışmamak için geriye çekilme hareketinde bulunuyorlar” diye konuştu.

‘Türkiye, ABD’nin şantaj malzemesi yaptığı hiçbir konuda geri adım atmadı’

Trump’ın tehditler yönelttiği hiçbir konuda Türkiye’nin geri adım atmadığının altını çizen Gazeteci Bozkurt ise şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede öne çıkması beklenen konuları hatırlayalım: Bunlar Suriye ve PYD/YPG terör örgütü, ABD ile mutabakat, FETÖ ile mücadele, Halkbank davası, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararlar ve ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması… Halkbank davası ve ABD Temsilciler Meclisi kararları, Türkiye’yi terörle mücadele ve ulusal çıkarları konusunda geri adım atması amacıyla şantaj olarak gündeme getirilen konulardı. Ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki iletişimin gelişmesi ve bu çerçevede Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi ve ABD’den de F-35 uçaklarının alımı konusu vardı. Bu başlıkları tek tek ele alacak olursak şu soruyu sormak lazım: Türkiye hangi konuda geri adım attı? Yanıtı vereyim, hiçbirinde geri adım atmadı.”

‘Türkiye S-400’lerden dönmeyecek, dönmez’

Hem Karakuş hem Bozkurt, Türkiye’nin S-400’ler hususunda geri adım atmayacağından emin. Karakuş “Amerikalılar şimdi Patriot satmak istiyor. Ama onların istekleri, S-400’lerin kullanılamayacak şekilde bir yerde paketli olarak durması. Ancak Ruslarla yapmış olduğumuz anlaşma nedeniyle bizim dönmemiz söz konusu değil. 2 batarya geldi, 2 batarya daha gelecek. Dolayısıyla biz Ruslarla yapmış olduğumuz anlaşmaya tam manasıyla uyarız ve Suriye konusunda Ruslara kaybetmek istemeyiz” derken; Bozkurt ise şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın ‘ciddi sorun’ olarak tanımladığı konuda geri adım atmadı ve geçmişte yaptığı açıklamaları tekrarladı, yani diyaloğa işaret etti. Bu, geri adım değildir. Türkiye S-400 meselesini sonuçlandırmıştır. Diyalogdan kasıt, S-400’lerin NATO’yu ve F-35 uçaklarını tehdit eden bir savunma sistemi olmadığının incelenmesi önerisidir. Ayrıca aynı şartlarda Patriot alımı yapabileceğimizi de sürekli dile getiriyoruz. Ancak satmayan Amerikalılar.”

‘Graham’ın Ermeni tasarısı blokajı, Türkiye’nin sağladığı psikolojik üstünlüğe işaret ediyor’

Graham’ın Ermeni tasarısını bloke etmesi hususunda ise Bozkurt “Türkiye karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede yer alan Lindsey Graham’ın, ABD Senatosu’nda Ermeni soykırımı yalanıyla ilgili tasarıyı bloke etmesi ve "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" açıklamasını yapması Türkiye’nin bu konuda psikolojik üstünlüğü aldığını da göstermekte” değerlendirmesinde bulundu.

‘100 milyarlık ticaret hedefi, ilişkilerin tamiri için önemli’

Erdoğan-Trump görüşmesinde bahsi geçen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini olumlu bulan Karakuş, Türkiye’nin F-35 programından çıkmayı istemediğini ve Boeing’e 15-16 milyar dolarlık parça üretimini de sürdürme niyetinde olduğuna değindi. Karakuş “Somut bir şey alınmasa da belirli ölçekte, en azından 100 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ilgili bağlantı kurulma konusu önemli. Ticaret insanların da devletlerin de dostluğunu artırır. Rusya’yla yakın zamanda TürkAkım’ı açacağız. Bu Ruslarla Türklerin ilişkisini artıracak. En azından insanların birbirine girmesi yerine karşılıklı konuşma ve bazı konuların da ileri bir tarihe bırakılması söz konusu oldu. Ben en azından birçok sorun çözülmese de bu nedenle ümitvarım” diye ekledi.

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