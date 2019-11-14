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    Donald Trump - Recep Tayyip Erdoğan

    'Washington, Erdoğan'ın bağımsız dış politika hakkını tanımak istemiyor'

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini yakından takip eden Rus basını, Beyaz Saray’daki görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Sputnik, Rus basınında konuyla ilgili çıkan yazıları derledi:

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    Rusya’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Kommersant, Washington’daki görüşmenin sadece sonuç alındığının görünümünü verdiğini yazdı. Daha geçen günlerde söz düellosu yapan iki liderin iyi ilişkileri sürdürdüklerini gösterdiği belirtilen yazıda, “Sayın Trump daha da ileriye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük hayranı olduğunu söyledi. Gerçi tüm bunlar, Washington ve Ankara arasındaki sorunları çözmeye yardımcı olmadı. Bu sorunlardan en büyüğü de Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alması” ifadelerine yer verildi.

    Kommersant’a göre, Trump’ın şu anda bu sorunu düşünecek zamanı olmadığını, ABD lideri tüm dikkatini tamamen iç sorunlara, özellikle de azil soruşturmasına vermiş durumda.

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    Parlamentskaya Gazeta (Parlamento Gazetesi) Politika Bölümü Yayın Yönetmeni Yuriy Subbotin, Washington’daki görüşmeyle ilgili yazısında, “Kimsenin ne kar ne zarar ettiği bir görüşme daha yapıldı. Bu durum, Trump’tan çok Erdoğan’ın işine geliyor. Gerçi Türk lideri zaten ABD ile ilişkileri tamamen bozma niyetinde değildi ve bunu yapmayacak” diye kaydetti.

    Trump’ın, görüştüğü tüm partnerlere iltifatlar yağdırdığını, ama Erdoğan ile 'işi zor' olduğunu yazan Subbotin, Türkiye’nin NATO üyesiyken Rusya’dan hava savunma sistemi aldığına dikkat çekti.

    Diğer yandan NATO üyesi olup Rus S-300 hava savunma sistemine sahip olan Yunanistan’a dikkat çekilen yazıda, “Amerikalılar bu konuda fazla gürültü çıkarmamıştı. Ama Türkiye’nin yaptığından çok üzüldüler, çünkü NATO’da ikinci en büyük orduya sahip” denildi.

    Donald Trump - Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Tom Brenner
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    Rusya’nın en büyük gazetelerinden Moskovskiy Komsomolets, “Kongre’nin Türkiye’ye beslediği öfkeye rağmen ABD Başkanı, mevkidaşı ve eşini sıcak karşılayarak Erdoğan’ın Ortadoğu’da güçlü etkiye sahip olduğunu kaydetti” diye yazdı.

    Yazıda, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:

    "Trump sürekli Erdoğan ile ‘dostluğun’ önemini vurgularken Türk lideri çok daha pragmatikti. Cumhurbaşkanı, görüşme sırasında, Erdoğan’a yönelik ‘sert adamı oynamama’ ve ‘aptallık etmeme’ çağrılarını içeren kışkırtıcı mektubu şahsen ABD liderine iade etti. Türk lider, mektuptaki üsluptan çok ABD’nin Kürt oluşumlarla işbirliği yaptığını itiraf etmesine üzüldü."

    Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi’nin, Ermeni ‘soykırımını’ tanıyan tasarıyı kabul etmesinin Erdoğan’ı 'derinden yaraladığını' yazan Moskovskiy Komsomolets, görüşmelerden sonra bu tasarının engellendiğine dikkat çekti.

    Trump’ın Türkiye ile işbirliğine odaklandığı kaydedilirken ancak S-400 alımının kilit sorunlardan biri olarak kaldığına işaret etti.

    Donald Trump - Recep Tayyip Erdoğan
    © AP Photo / Evan Vucci
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    Erdoğan’ın ABD ziyaret öncesinde bir değerlendirmede bulunan Rossiyskaya Gazeta (Rusya Gazetesi), iki lider arasındaki görüşmenin kader belirleyici nitelik taşıyacağını yazmıştı. Aynı zamanda, iki liderin sürekli aralarındaki kişisel ilişkilerin iyi olduğunu söylese de ülkeler arasında son yıllarda ağır çelişkiler yumağının oluştuğu ifade edilen yazıda, şu yoruma yer verildi:

    "Aralarında, Kürt oluşumların geleceği, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, Ankara’nın S-400 alımı ve ayrıca ABD’nin 15 Temmuz darbe girişimine ölçülü tepkisi yüzünden Erdoğan’ın yaşadığı derin kırgınlık. Tüm bu çelişkiler, büyük ölçüde, Erdoğan’ın bağımsız dış politika uygulama çabalarından ve Washington’un Erdoğan’ın bunu yapma hakkını tanımak istememesinden kaynaklanıyor."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    S-400, Rus basını, ABD, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan
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