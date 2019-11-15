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19:21 15 Kasım 2019
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    Büyük Vatan Savaşı / Mi-8

    'Türkiye’nin, Kamışlı’ya Rus helikopterlerin konuşlanmasına izin vermesi centilmence'

    Sputnik
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    Rus uzmanlar, Rusya’nın Türkiye’yle koordinasyon içinde Kamışlı’ya Mi-35 ve Mi-8 helikopterlerini ve bu helikopterleri koruyacak hava savunma sistemini konuşlandırmasını değerlendirdi.

    Sputnik’e konuşan Rus askeri uzmanlar, helikopterlerin Suriye’nin kuzeyine neden konuşlandırıldığını ve bunun için neden Türkiye’yle koordinasyon yapıldığını anlattı.

    Rusya Askeri Sanayi Komisyonu üyesi, Arsenal Oteçestva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay Viktor Murahovskiy, Rusya’nın Hmeymim hava üssündeki helikopterlerin Haseke’nin doğusunda Rus-Türk ortak devriye faaliyetinin yapıldığı alanda hizmet vermelerinin mümkün olmadığı için Kamışlı’ya konuşlandırıldığını belirterek, “Hmeymim ve Haseke arasında mesafe çok büyük, yüzlerce kilometre. Rus helikopterler, Rus-Türk ortak devriyelere havadan destek veriyor, ayrıca Suriye-Türkiye sınırı boyunca bağımsız devriye yapıyorlar” dedi.

    Kamışlı’nın, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın kapsamına girmediğini hatırlatan Murahovskiy, “Kamışlı hava üssüne nakliye ve savaş helikopterleri ile hava savunma sisteminin konuşlandırılması hukuken sadece Suriye tarafıyla varılan anlaşma temelinde gerçekleştirildi. Ama Rusya bu konuşlanmayı Ankara ile koordinasyon içinde yaptı ki, bu da mevcut şartlarda özellikle dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

    Stratejik Konjonktür Merkezi’nden askeri uzman Oleg Ponomarenko da helikopterlerin yer değiştirmesinin mesafe ve verilen görevle ilgili olduğu fikrine katılıyor. Hmeymim’den ülkenin orta kesimlerindeki Tabka üssüne mesafenin 250 km olduğunu hatırlatan Ponomarenko, “Tabka’dan da Suriye’nin kuzeydoğusuna neredeyse aynı mesafe. Yani bu mesafe sadece nispeten düşük hızlara sahip helikopterler için değil, Su-25 ve bombardıman avcı uçakları için de gayet uzun bir mesafe. Kara birliklerinin bulunduğu bu bölgede çalışabilmek, onlara destek sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, çalışabilmelerini sağlamak ve gerekirse tahliye etmek için orada anında yardıma gelebilecek helikopterlere ihtiyaç var. Kara birliklerini bulunduğu yerde hava kuvvetlerinin de bulunması gerekiyor” yorumunda bulundu.

    Askeri varlığın genişletilmesi söz konusu olmadığını vurgulayan uzman, “Hava araç sayısının artırılması ya da kuzeydoğuya nakledilen araçların telafi edilmesi söz konusu değil” dedi.

    Bu konuşlanmanın Türkiye’nin de çıkarlarına hizmet ettiğini kaydeden Ponomarenko, şu değerlendirmede bulundu:

    “Rusya’nın, Kamışlı’ya helikopterlerini konuşlandırmasını Türkiye ile koordinasyon etmesi, Moskova tarafından çok centilmence. Taraflar, Rus birliklerin orada acil görevler yerine getirdiği konusunda anlaşmaya vardıysa hava desteğinin şart olduğunu herkes anlıyor. Bu yüzden itiraz etmek Türkiye’ye yarar sağlamaz, üstelik taraflar aynı yönde çalışıyor ve tüm önemli adımları aralarında koordine ediyor. Ama Moskova’nın bu adımla ilgili önceden Ankara’ya bilgi vermesi çok önemli”.

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