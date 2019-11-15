Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Forum sayesinde Ruslar Türkiye'yi farklı bir şekilde tanıyacaklar

Rusçaya çevrilen 150’den fazla Türk edebiyatı kitabı, tarihi eserlerin fotoğrafları, Göbeklitepe tapınağının görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından St. Petersburg Devlet Üniversitesi’ne hediye edildi ve forumdan sonra üniversitenin kütüphanesinde yerini alacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sputnik’e açıklamasında, St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen sergilerin önemini ve nasıl bir hatıra bırakacağını şu ifadelerle anlattı:

"St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin (SPDÜ) yaklaşık 300 yıllık, Doğu fakültesi türkoloji bölümünün ise 100 yıllık tarihi var. O zamanlardan beri bu üniversitesinin sayesinde St. petersburg’da Türkçe ve Türkiye ile ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. İşte o yüzden uluslarası kültür forumunun kapsamında bu sergilerin bu tarihi binada açılması büyük önem taşıyor. Yeni açıldığı Modern Türkiye Araştırma Merkezi de SPDÜ’nün Türkiye’ye ilgisini gösterdi. Ayrıca SPDÜ’nün Türkiye’deki 8 üniversite ile anlaşmaları var. Biz St. Petersburg’daki Uluslarası kültür forumuna özel misafir statüsünde katılıyoruz. Ben Türkiye’nin, kültürü, tiyatrosu, sanatı, sineması, tasarımı gibi bütün alanlarda Rusya’da daha çok bilinmesini istiyorum. Bu Forumun etkinliklerin sayesinde Ruslar Türkiye’yi farklı bir şekilde tanıyacaklarına inanıyorum."

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısı Yelena Çernova da Sputnik’e açıklamasında, bu etkinliğin, üniversitelerinde bu çapta ilk Rus-Türk kültür projesi olduğunun altını çizerek şunu dedi:

"Üniversitemizde açılan Türk sergileri, genel olarak Rusya-Türkiye ilişkileri için de çok önemli. Politikacılar istediği kadar üst düzeyde anlaşsın, ama eğer normal insanlar birbirine doğru adımlar atmazsa, karşılıklı ilgi olmazsa, bu anlaşmalar kağıt üzerinde kalır. Bu yüzden misyonumuzu, Türk-Rus işbirliğini üniversiteler ve toplum düzeyinde genişletmekte görüyoruz. Eminim ki, üniversitemizdeki Türk sergiler, Rus halkın Türkiye ile ilgili bilgilerini genişletecek. Türkiye sadece tatil beldeleri değil, çok eski kültür, çok eski medeniyet."

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