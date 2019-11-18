Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya’yla ilişkilerimiz olumlu bir zeminde gelişmeye devam ediyor. İşbirliğinin ilerletilmesi için güçlü bir siyasi irade ve liderlerimiz arasında yakın diyalog var. Bu diyalog bölgesel bakımdan da önemli ve fark yaratıyor” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunum konuşması sırasında birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye karşı kurulan her oyunu, bu meyanda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit eden tezgahları bozacaklarını gösterdiklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Batı'da 'YPG romantizmini' yücelten algı yönetimi ve kara propagandayla karşı karşıyayız'

"Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti. Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, harekatın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası bu topraklara, evlerine geri döndü ancak özellikle Batı'da 'YPG romantizmini' yücelten büyük algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız. Asılsız söylemlere karşı harekatın gerekçe, hedef ve sonuçlarının en doğru şekilde aktarılması için stratejik iletişim faaliyeti yürüttük, yürütüyoruz."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlııı’nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunum konuşması ile başlayacak olan komisyon toplantısına üyeler dışındaki milletvekillerinden ve basından büyük ilgi var. pic.twitter.com/E7fLeuUwSE — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 18, 2019

‘110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi’

"Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi” diyen Çavuşoğlu, “38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi. pic.twitter.com/t5uRfmMigZ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 18, 2019

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Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de ifade eden Çavuşoğlu, "Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

'Kobani'nin iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik'

Bakan Çavuşoğlu, DSG komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine ise ''Adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftaki ABD ziyareti sırasında da bu hususa özellikle eğildik" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İran'la iyi komşuluk ilişkilerini ortak menfaatler temelinde geliştirmeye devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında ticaret, turizm, ulaştırma ve enerji dahil birçok alanda iş birliğini güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında İran ile istişareleri sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son harekatımıza yönelik İran'dan gelen eleştirilere de tabiatıyla her seviyede gereken tepkiyi gösterdik. İran halkına zarar veren ve bölgesel ticareti olumsuz etkileyen yaptırımlara karşı olduğumuzu da başından beri söyledik. Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını da diliyoruz."

‘Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız’

Çavuşoğlu, Yunanistan'la diyalog kanallarını açık tuttuklarını belirterek, son seçimlerde iktidara gelen, Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi hükümetiyle sorunlu meseleleri ele almayı kolaylaştıracak olumlu gündem başlıklarına odaklanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milli dava Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları bulunmaktadır. Ülkemiz bunları korumak için gerekli tedbirleri almıştır, almaya da devam edecektir. Hem kendi kıta sahanlığımızda kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olduğumuz KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz."

‘ABD’yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor’

" ABD’yle ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. ABD’nin FETÖ ve PKK/YPG’ye ilişkin tutumun bunun temel nedeni. ABD’nin S400 tedariğimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de sorunlar yarattı. ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın da bu süreçte aleyhimize sonuçlar doğurduğunu görüyoruz" diye konuşan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekâtımızla PKK/YPG’nin oyununu bozduk. Bilahare, 17 Ekim ortak açıklamasıyla, ABD harekatımızın meşruiyetini ve arazideki mevcudiyetimizi kabul etti" şeklinde konuştu.

ABD’yle meseleleri diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için gayret ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Washington’daki ziyaretinde ABD tarafına kapsamlı dosyalar verildiğini ifade etti.

‘Yönetim iki tasarı konusunda da bizim tezlerimizle aynı noktada’

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla baskı oluşturmak için ABD Kongresi’nde aleyhte girişimler başlatıldığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

‘Rusya ile ilişkilerimiz olumlu bir zeminde gelişmeye devam ediyor’

“ Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız gün temelsiz iddialarla dolu iki tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Bunlardan, sözde ‘Ermeni soykırımı’ kararına (H.Res.296) Yüce Meclisimiz, yaptığı ortak açıklamayla en güzel cevabı verdi. Ülkemize yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı da (H.R. 4695) keza aynı yaklaşımın üründür. Bu hususları geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti vesilesiyle Amerikan tarafıyla etraflıca ele aldık. Yönetim’in iki tasarı konusunda da bizim tezlerimizle aynı noktada durması önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyaz Saray’daki görüşmesine bazı Senatörler de davet edildi. Kongre’nin daha iyi bilgilendirilmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine dair bilincin pekiştirilmesi konusunda, önümüzdeki dönemde TBMM heyetlerimizin Washington ziyaretlerini de içeren kamu diplomasisi faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız önem arz ediyor.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirirken, “Rusya’yla ilişkilerimiz olumlu bir zeminde gelişmeye devam ediyor. İşbirliğinin ilerletilmesi için güçlü bir siyasi irade ve liderlerimiz arasında yakın diyalog var” dedi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu diyalog bölgesel bakımdan da önemli ve fark yaratıyor. Suriye’den Kırım’a, Kafkasya’dan Balkanlara pek çok konuda Rusya’yla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Başta Kırım olmak üzere anlaşamadığımız hususlar elbette var. Bu konularda diyalog yoluyla ortak payda bulmaya çalışıyor, işbirliğini hedefliyoruz. Bu yapıcı yaklaşımın meyvelerini de topluyoruz. En son Barış Pınarı Harekatı özelinde aldığımız sonuçlar en somut örnek. Rusya'ya yönelik bu stratejik bakışımızı sürdüreceğiz.”

‘Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız’

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ülkenin doğusundaki duruma bu temelde bir çözüm bulunmasını desteklediklerini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “ Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız. Kırım Tatarlarının durumunu iyileştirmeye yönelik desteğimizi de elbette sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” dedi.

'Çin’e heyet gidecek'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin’le ilişkilerin karşılıklı ziyaret ve temaslarla sürdürüldüğünü ifade ederek, “İhracatımızın çeşitlendirilmesi suretiyle ticaretimizin dengeli hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Uygur Türklerine de değinen Çavuşoğlu, “Uygur Türklerinin yaşamlarını barış, huzur ve refah içinde sürdürmeleri, temel insan haklarının gözetilmesi, dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu konuları uluslararası platformlarda ve Çin makamları nezdinde gündemde tutuyoruz” diye konuştu. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki dönemde bölgeye bir ziyaret gerçekleştirilmesine yönelik plan bağlamında bunun modaliteleri ve kapsamına dair temas ve değerlendirmelerimiz sürüyor. Yani Çin’in de daveti üzerine buradaki insan hakları ihlallerini incelemek üzere bir heyeti Çin’e göndereceğiz. Ama bu ziyaretin hedefine ulaşması gerekiyor, kimlerle görüşülecek hangi çalışmalar yapacak, kimlerden oluşacak. Çin tarafıyla bunun müzakeresini de sürdürüyoruz.”

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