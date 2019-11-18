ABD çekilmenin ardından Suriye'de ilk kez Türkiye sınırında askeri üs kurdu

ABD, Suriye'de Türkiye sınırına yakın Tırbespiye kasabasına bir askeri üs kurdu. Kamışlı kentinin doğusunda yer alan Tırbespiye kasabasının yakınında petrol kuyuları bulunuyor.
Bu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasından sonra Türkiye sınırında kurduğu ilk üs oldu.
Suriye'nin kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr er Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında ABD askerleri bulunuyor.
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