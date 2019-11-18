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    Su-57

    'Rusya ve Türkiye ortaklaşa sadece 5 değil 6. nesil uçak da üretebilir'

    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Rusya’nın Türkiye’ye, yeni nesil savaş uçağı geliştirme konusunda yardımcı olabileceği yönündeki açıklamayı değerlendiren Rus askeri uzman Sıtnik, Rusya ve Türkiye’nin ortaklaşa sadece 5 değil 6. nesil de savaş uçağı geliştirebileceğini belirtti.

    Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

    Rusya Devlet Başkanlığı Genel Havacılık Geliştirme Komisyonu üyesi Yuriy Sıtnik, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın askeri ve sivil hava araçlarını geliştirme ve üretme konusundaki eşsiz bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, bu konuda şu yorumda bulundu:

    "Rusya, bağımsız olarak her tipten, yani küçük ya da büyük, sivil veya savaş uçağı yapabilen az sayıdaki ülkelerden biri. Mesela, Sovyet uzay sanayisinin ihtiyaçları için 1988’de dünyanın en büyük nakliye uçağı An-225 Mriya geliştirilmişti. Şimdi askeri havacılık için Slon adını taşıyan yeni büyükn akliye uçağı projesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Rusya, 30 yılda tek bir yolcusu ölmeyen İl-86 uçağını üreten bir ülke, bu uçağın analoğu yok."

    Rus Su-57 avcı uçağı
    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
    ‘Rusya ile Türkiye, ortak 5. nesil savaş uçağını geliştirebilir’
    Rusya’nın uçak üretimi konusunda Türkiye’yle işbirliğine ilgi duyduğunun altını çizen Sıtnik, şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya sadece 4++ savaş uçağı, helikopter, tank, hava savunma sistemi üretmiyor, aynı zamanda 5. nesil savaş uçakları ve diğer yeni nesil silahlar üzerinde de çalışıyor. Bu yüzden diğer ülkelerin projelerine para yatırması Rusya’nın işine yarıyor. Aslında 5. nesil savaş uçağı üretildi ve uçuşlar yapıyor, ama yeni, tamamlanan modifikasyonu üretilebilir. Hatta ABD, Rusya’nın yeni nesil uçağını F-35 ile karşılaştırmaktan korkuyor, çünkü birçok parametreye göre çok daha iyi, diğer parametreler ise iyileştirilecek."

    Tüm yeni tasarımların son derece etkili olduğunu, Suriye’de teröre karşı verilen mücadelenin buna örnek olduğunu dile getiren Sıtnik, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye ile ortaklaşa sadece 5 değil, 6 ve 7. nesil uçaklar geliştirilebilir. Rusya ve Türkiye ortaklaşa yeni nesil uçak geliştirme sürecinde yeni dijital teknolojiler, metal yeni malzemeler kullanabilir. Sonuç olarak böyle makineler tamamen radarlar için görünmez hale gelir. Böyle ortaklığın son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Üstelik farklı ortak projelerimiz de var, mesela S-400 anlaşması, Türkiye-Suriye sınırındaki ortak devriyeler, nükleer santral ve doğalgaz boru hattı yapımı. Yani çıkarlarımız birçok konuda çakışıyor ve her iki ülke karşılıklı yarar için bunu kullanmalı. Gelecekte NATO üyeleri dahil diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye’yi örnek alabilir."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Dmitriy Şugayev, 5. nesil savaş uçağı, Türkiye, Rusya
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