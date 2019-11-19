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    Batı Şeria'daki Adam adlı Yahudi yerleşimi

    AK Partili Turan: ABD'nin Batı Şeria açıklaması uluslararası hukuka tecavüz

    © AFP 2019 / THOMAS COEX
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    AK Partili Turan, “ABD’nin İsrail’in işgal ettiği yerlerdeki durumunu hukuki olarak değerlendirmesi, uluslararası hukuka tecavüzdür. Dünyada hak ve özgürlük mücadelesi yaptığını söyleyen kuruluşları ve BM’yi bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

    ABD yönetiminin, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin hukuka aykırı olmadığı yönündeki açıklaması Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “ABD, artık İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmiyor” açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtı ise “Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır” şeklinde oldu.

    Dışişleri Bakanlığı da Pompeo’nun açıklamasıyla, 4. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, “Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur” dedi.

    'BM'yi harekete geçmeye davet ediyorum'

    ABD yönetiminin tartışmalara neden olan kararını Sputnik’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da, “ABD’nin İsrail’in işgal ettiği yerlerdeki durumunu hukuki olarak değerlendirmesi, uluslararası hukuka tecavüzdür” ifadelerini kullandı. Bir topluluğun bir başka ülkenin toprağına gayrimeşru şekilde yerleşmesinin, işgal etmesinin teşvik edilmesinin ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla izah edilemeyeceğini belirten Turan, “Söz konusu İsrail olunca her yolu mubah, her zulmü meşru olarak görenler zulmün, zalimliğin en büyük ortağıdır. Bu ifadeleri ve tutumu kınıyorum. Dünyada hak ve özgürlük mücadelesi yaptığını söyleyen kuruluşları ve Birleşmiş Milletler’i (BM) bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

    'İşgalin meşrulaştırılması dünyayı kaotik bir ortama sürükler'

    Böyle bir tutum ve anlayışın ‘yeryüzündeki adaletsizliklerin, yaşanan zulümlerin kaynağı benim’ anlamına geleceğini ifade eden Turan, “Suriye’yi, Irak’ı geçmişte Vietnam ve Afganistan’ı işgal eden ABD’nin emperyalist tutum ve anlayışını bir merhale daha ileriye taşıyarak, ‘geçmişte benim yaptığım da bugün İsrail’in yaptığı da meşrudur’ demesi kabul edilemez. İşgalin meşrulaştırılması dünyayı kaosa ve kaotik bir ortama sürükler. Filistinlileri ‘yüzyılın ihaneti’ olan anlaşmaya zorlayan, bunu başaramayacağını anlayınca bu tür manevralarla Filistin’in her yerini işgal ve ilhaka kalkışanlar elbette en sert cevabı alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    'Bu politikalar katliamları teşvik ediyor'

    AK Partili Turan, özellikle Filistin konusunda ABD yönetimin yıllardır uyguladığı politikanın İsrail’i cesaretlendirdiğini ve ‘katliamları teşvik edici’ yönde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

    “Yeryüzünde akan kanın, gözyaşının ve yaşanan zalimliklerin müsebbibi terörizmi, işgali ve ilhakı meşru gören anlayışlardır. Bugün bunun bayraktarlığını ABD’deki yönetim yapmaktadır. Umarız bir an önce insani ve evrensel değerleri önceleyen, barışa huzura katkı veren bir düşünceye dönerler. Yoksa dünyamızda şiddet, çatışma ve kargaşa çoğalacaktır. Kimsenin güvende olmadığı bir dünya için değil, herkesin güvende olduğu bir dünya için çalışmalıyız.”

     

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Hasan Turan, İsrail, Batı Şeria, AK Parti
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