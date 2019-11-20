'Türkiye, Rusya'yla iş birliği yaparak uzun süre devam edecek bir savaştan kaçındı'

Sputnik'e demeç veren Yüksek Ekonomi Okulu'ndan Şarkiyatçı-Arabist Andrey Çuprugin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan gelen "Kürt güçlerin çekilmesiyle ilgili çalışma sonuna kadar sürecek" ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz" açıklamasını değerlendirdi.

Askeri kimliğe sahip kişilerin ihtilaflardan ve gerilimden kaçınmak için tüm güçleriyle çabaladığını ve tüm anlaşmazlık konularını müzakerelerle çözmeye çalıştığını belirten Çuprıgin, "Bakan Akar da Suriye'de periyodik olarak yaşanan zorluklara rağmen tüm zorlukları müzakereler yoluyla çözeceklerini söyleyerek bunun bir örneğini sergiliyor" dedi.

'Türkiye koyduğu tüm hedeflere ulaştı'

Çuprıgin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde harekata yeniden başlaması konusunda Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı ile koyduğu tüm hedeflere ulaştığını söyledi.

Rus uzman, "Türkiye'nin askeri harekatı yeniden başlatması çıkarına olmaz. Zira gündeme bakılırsa Ankara, Rusya'yla yapılan ortak devriyeden gayet memnun. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dünkü sözleri, kamuya açık görüşmelerin ve detaylara ilişkin istişarelerin bir unsuru. İlkesel olarak bakıldığında, 'Biz sizinle Kürt güçlerin 25 kilometre çekilmesi konusunda anlaştık ancak sadece 20 kilometre çekildi, baskı yapılması gerekiyor' anlamına geliyor. Bunlar teknik detaylar ve Çavuşoğlu, Rusya'nın Şam'a, Şam'ın da Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) nüfuz etmesini ve Kürt güçlerin çekilmesini umuyor" ifadelerini kullandı.

'Türk tarafı büyük bir zafer kazandı'

Rusya'nın Türkiye'yle Suriye sınırı hattı boyunca kurduğu düzenin işler olduğunu ve mutabakata uygun şekilde ilerlediğini de kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu bölgede çatışmalar periyodik olarak devam ediyor, özellikle de DSG ile bölünmüş muhalif gruplar arasında. Ancak çalışmalar devam ediyor ve hiç kimse bunu dakik olarak ve sorunsuz şekilde gerçekleştirecek güce sahip değil. Türk yönetimi, Rusya'yla bu kadar zor bir konuda mutabakat sağlayabildiği ve halihazırda olumlu sonuçlar elde ettiği için kazançlı. Türkiye, uzun süre devam edecek bir savaştan ve büyük can kayıplarından kaçmayı başardı, Türk yönetimi böylece büyük bir zafer kazandı."

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