Dışişleri'nden Yunanistan'a göçmen yanıtı: Aleyhte propaganda yerine işbirliği yapın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in göçmenler konusunda Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta "Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz" dedi.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Göçmen sorunu ülke için zor bir yük ’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneğinin, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 'talihsiz ve mesnetsiz' açıklamaları olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "850 bin düzensiz göçmenin Avrupa’ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler yüzde 94 oranında azalmıştır. Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan’ın ‘sıfır göçmen politikası’ uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir" dedi.

'Göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesi hakkaniyetle bağdaşmıyor'

Türkiye’nin yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aksoy, "Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır. Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır. Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetine çağrı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy açıklamasında Yunan Hükümeti’ni, “Yunanistan’da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye, gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye, bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya, göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye, göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya ve göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa’nın ortak değerlerine saygı göstermeye” çağırdı.

Almanya’da bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin mültecileri kullanarak AB üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirtmiş ve yasa dışı geçişlere göz yumulduğunu iddia etmişti.

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