TBMM’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde 'milli tank-palet' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi ele alındı.

Komisyon toplantısı başlamadan önce CHP'li milletvekilleri, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devriyle ilgili 'protesto dövizleri' açtılar.

CHP’nin asker kökenli vekili Mehmet Ali Çelebi’nin yanı sıra Süleyman Girgin, Ahmet Önal, İlhami Özcan Aygun, ellerinde afişlerle tank-palet fabrikasının devrine tepki gösterdi. Dövizlerde “Milli savunma Katar-Ethem Sancak’ın arka bahçesi mi?”, “Tank Palet milli fabrikadır. Hiç kimseye verilemez”, “25 yıllık bedelsiz devir, peşkeş değil de nedir?” ve “Türk Ordusu’nun sırları Katar’da mı?” ifadeleri yer aldı.

CHP’lilerce yapılan protesto AK Partili vekillerce “Satış yok, satış yok” gibi ifadelerle eleştirildi. AK Partili İbrahim Aydemir gibi isimler, vekilleri kameralar varken şov yapmak ile de suçladı. Buna karşın muhalefet vekilleri ise, millete ait bütçe, fabrika konuşulacakken neden Komisyon’un kameralara kapandığını eleşterdi.

AK Partili milletvekilleri ise CHP’lilere “Satış yok, satış yok”, “kameralar varken şov yapıyorsunuz” diye seslenerek, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade ettiler. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın komisyona gelmesi ile tartışma sona erdi.

CHP’lilerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başlamadan önce yaptıkları açıklamalar... pic.twitter.com/LFyVIphI4w — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 21, 2019

​

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.