‘Kuzey Kıbrıs ve Kırım ekonomi alanında önemli işbirlikleri yapabilir’ 

Ticaret uzmanı Şahin Yaman, Kuzey Kıbrıs ve Kırım arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret ederek “KKTC olarak Kırım’ı tanımamız gerektiğine inanıyorum. Bu, karşılıklı olarak ticaret müşavirlikleri açılmasıyla sonuçlanabilir. Taraflar ayrıca teknoloji ve tarımda önemli işbirliklerine gidebilir” dedi.

Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilciliği’nde uzun süre ticaret müşaviri, başmüşavir ve müzakereci olarak görev yapan ticaret uzmanı Şahin Yaman, Kuzey Kıbrıs’ın, Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti ile ekonomi alanında önemli işbirlikleri yapabileceğine işaret etti.

‘Değişen Dünya Düzeni: Doğu Akdeniz'de Mavi Savaşlar Uluslararası Konferansı’ için bulunduğu Girne’de Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Yaman “KKTC olarak Kırım’ı tanımamız gerektiğine inanıyorum. Böyle bir adım atarsak, Kırım Cumhuriyeti de burada ticaret müşavirliği açar. Böyle bir ticaret müşavirliğinin açılmasını çok önemli. Bu elbette Batı’dan büyük tepki alacak bir hamle olur. Ancak Batı’nın bize iyi davranmadığı ortada” dedi.

Yaman “Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kırım’da ofis açmalı. Biliyorsunuz, KKTC’nin Cenevre’de ofisi var, Almanya, İtalya ve Pakistan’da ofisi var. Bu ofisler Türk pasaportuyla açılmış ofisler. Ama bence Kıbrıs pasaportuyla ofis açılması ve Rusya’nın bu ofisleri fiili olarak tanımalı. Doğrudan bir tanıma olmasa bile, bu açılması olası ticaret müşavirliklerinin tanınması önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.

‘Kuzey Kıbrıs ve Kırım, teknoloji ve tarımda işbirliklerine gidebilir’

Kuzey Kıbrıs ve Kırım’ın pek çok alanda birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabileceğine işaret eden Yaman “KKTC, otelcilik deneyimini, Rusya’nın sıcak bölgesi olan Kırım’a aktarabilir. Onlar ise, eğitim teknolojisindeki tecrübelerini Kuzey Kıbrıs’a… Kırım üniversitesiyle işbirliği yapılarak burada büyük bir teknopark açılabilir. Bir başka işbirliği alanı da tarım olabilir. Rusya, bu bölgeden kendi ülkesinde yetiştiremediği ejder meyvesi, papaya gibi tropik meyveleri temin edebilir. Alanlar çok çeşitli olabilir. Ancak bunun için çeşitli alanlardaki yatırımcıları bir araya getirmek gerekir” dedi.

‘Doğu Akdeniz’in güvenlik ve istikrarının ana aktörleri Türkiye ve Rusya’

Türkiye ve Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki önemli rolünün altını çizen Yaman “Güney Kıbrıs giderek daha fazla ABD etkisi altına giriyor. Doğu Akdeniz kritik bir bölge ve bölge daha da kritik hale geliyor. Bu bölge sadece KKTC ve Türkiye için değil, Ruslar açısından da çok kritik bir bölge. Öte yandan Çin’in ekonomik büyüklüğünü düşünün. Çin’in Akdeniz’e çıkış noktasının güvenlik ve istikrarı da Türkiye ve Rusya’nın çabalarından geçiyor” diye ekledi.

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