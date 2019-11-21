409 bin 182 personeli olan TSK’dan 15 Temmuz sonrası 17 bin 866 kişi ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 367 bin 777'si asker, 41 bin 405'i sivil olmak üzere toplam 409 bin 182 personel bulunduğu, 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan toplam 17 bin 866 personelin ihraç edildiği bildirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) personel durumuna ilişkin son bilgiler de gündeme geldi.

TSK’da toplam 409 bin 182 personel var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın komisyonda dağıtılan bütçe sunum kitapçığında yer alan bilgilere göre; TSK’nın 367 bin 777’si asker, 41 bin 405’i sivil olmak üzere toplam 409 bin 182 personeli bulunuyor.

15 Temmuz sonrası 17 bin 866 ihraç

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, 1.232 uzman erbaş, sözleşmeli er, 459 devlet memuru, işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edildi. 2 bin 709 personel geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

Askeri öğrencilerin durumu

Bütçe sunum kitabında askeri öğrencilere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Millî Savunma Üniversitesine bağlı olan Harp Okulları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 7 bin 215, Astsubay Meslek Yüksek Okullarında 4 bin 413, müttefik ülkelerden 971 misafir askerî öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 599 askerî öğrenci öğrenim görüyor.

Harp Enstitülerinde verilen Karargâh Subaylığı Eğitiminde 1.198 Türk subay ile müttefik ülkelerden 251 misafir askerî personel mezun olurken, 146 subayın eğitimi devam etmekte. İlk dönemi icra edilen Komuta Kurmay Eğitiminden 206 subay eğitimini tamamlandı, 137 subay ise yeni dönemde eğitime başladı.

89 modüler üs bölgesinden 37’sinin inşası tamamlandı

Bütçe sunum kitabında, TSK’nın görev yapacağı harekât bölgelerinde konuşlanma ihtiyaçlarına yönelik yurt içi ve sınır ötesinde üs bölgesi kurulması çalışmalarına devam edildiği vurgulandı. Bütçe sunum kitabında, “Teröristle Mücadele Harekât Bölgesinde, sınır güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelenin daha etkin yapılması, kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla yapımına başlanan, günümüz teknolojisinden azami istifade ile donatılmış, modern bina ve tesislerden oluşan güvenlikli/akıllı modern karakol/kalekol ile modüler üs bölgelerinin yapımına devam edilmektedir. Bu kapsamda yapımı planlanan toplam 89 modüler üs bölgesinden 37’sinin inşası tamamlanmış, 30’unun inşası ise devam etmektedir” denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar da konuşmasında Suriye sınırında yürütülen Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında, sınır hattı boyunca modüler beton duvar, devriye yolu, yüksek güvenlikli tel çit ve gözetleme kulelerinin tesis edildiğini belirtirken, bunlar sayesinde hudut ihlallerinin önüne önemli ölçüde geçildiğini vurguladı. İran hudut güvenliğinin artırılmasına yönelik hazırlanan İran Hududu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Ağrı, Iğdır ve Hakkari olmak üzere 3 aşamalı olarak planlandığına işaret ederek, projenin 137 kilometrelik bölümünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Müttefik ülkelere 126 milyon TL hibe

Bütçe sunum kitabında askeri yardım ve güvenlik işbirliği faaliyetlerine ilişkinde “Askerî Yardım ve Güvenlik İşbirliği faaliyetleri kapsamında; Bakanlığımızca 2019 yılında dost ve müttefik ülkelere 126 milyon TL tutarında hibe ve tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Dış Askerî Yardım faaliyetleri kapsamında; 2019 yılında 11 ülke ile Askerî Mali İşbirliği Anlaşması/Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır. 28 ülke ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, 16 ülke ile Askerî Mali İşbirliği Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir” bilgisine yer verildi.

53 milyar 859 milyon 342 bin TL bütçe

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe teklifi, 53 milyar 859 milyon 342 bin TL olduğu kaydedilen bütçe sunum kitabında, bütçeye ilişkin tablo da şöyle yer aldı:

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