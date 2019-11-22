Akar: S-400’e formül bulunacak

© AA / Akar: S-400 çalışacak, planlanan neyse uygulayacağız Hulusi Akar, TBMM’de milletvekillerinin, ABD ile oluşturulacak heyetin incelemesinden ‘F-35’lerle S-400’lerin bir arada çalışamaz’ sonucu çıkması halinde Türkiye’nin tercihinin ne olacağına ilişkin sorularına, “Diyelim ki çalışmadı, bunun bir formülünü bulacağız biz, var bizim kafamızda formüller var, ‘S-400 şurada çalışacak, Patriot burada çalışacak.’ filan gibi bir çözüm mutlaka bulunacak, bulunmaması mümkün değil, mümkün değil” yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerindeki eleştiri ve soruları yanıtlarken Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.

'Dost düşman tanıması olacak'

“ S-400 sisteminde dost düşman tanıması olacak mı?” diye sorulduğunu hatırlatan Akar, “Evet, olacak ve burada mod-1, mod-2, mod-3 üzerinden dost düşman tanıması yapılabilecek ve dolayısıyla burada herhangi bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.

'Çalışacak arkadaşlar, lütfen hafızanızı kontrol edin'

Komisyonda milletvekillerinden S-400’le ilgili ‘çalışacak mı?’ diye somut sorular geldiğini kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışacak. Arkadaşlar, lütfen hafızanızı kontrol edin. Bundan üç ay önce, beş ay önce, altı ay önce ‘Alamazsınız.’ ‘Aldınız, getiremezsiniz.’ ‘Getirdiniz, indiremezsiniz.’ ‘İndirdiniz, paketi açamazsınız.’ Şu anda S-400’lerin -onun tabiri o şekilde- 1’inci Filo (2 batarya) Türkiye’ye intikal etmiş bulunuyor ve bu 2 bataryanın kuruluş ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Planlandığı şekilde bu faaliyetler devam ediyor, bunlar tamamlandığı zaman da planladığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız arkadaşlar. Yani bundan şüpheniz olmasın. Yani bu şeye dönüyor, ‘Hadi yap bakalım!’ ‘Hadi yap bakalım!’ ‘Hadi yap bakalım!’ Ya, yapılıyor işte, normal planlarında gidiyor bu. Şakası yok. Yani Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. Gerçekten, Türkiye hiç olmadığı kadar egemen ve bağımsız şekilde kararlarını kendisi alıyor ve kendisi uyguluyor, çok şükür.”

'Türkiye ile ABD arasında kurulan heyet inceleyecek'

Son ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’un Türkiye’yle Amerika arasında bir heyet kurulması konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Bakan Akar, “Bu heyet bu F35’le S-400 beraber çalışabilir mi, bunun birbirine olumsuz etkisi nedir, bunlar önlenebilir mi, herhangi bir zarar vermeden biz bunu nasıl kullanabiliriz, sorumuz bu. Bunun üzerinde çalışma başladı, gelir gelmez çalışmaya başlattık, çalışacağız ve umuyoruz, diliyoruz bunun sonunda iyi bir netice, hayırlı bir netice çıkacak ve biz bu şekilde bu engeli de inşallah aşacağız” dedi.

'Bir çözüm mutlaka bulunacak'

HDP’li Garo Paylan’ın, “Olamadı, tercihiniz ne olacak? Çalışamadı tercihiniz ne olacak, S-400 mü F35 mi?” sorusu üzerine Milli Savunma Bakanı Akar, “Biz şu andaki ilk yaptığımız…” diyerek konuşmasını sürdürmek istedi. HDP’li Paylan’ın bir kez daha “Tercihiniz ne olacak?” diye seslenmesi üzerine de Bakan Akar, “Hayır, şöyle diyorum, tercih diye bir şey yok. Yani diyelim ki çalışmadı, bunun bir formülünü bulacağız biz, var bizim kafamızda formüller var, ‘S-400 şurada çalışacak, Patriot burada çalışacak.’ filan gibi bir çözüm mutlaka bulunacak, mutlaka bulunacak, bulunmaması mümkün değil, mümkün değil.

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