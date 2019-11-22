Kayıt
09:37 22 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hulusi Akar

    Akar: S-400’e formül bulunacak

    © Fotoğraf : Youtube/CNN Int
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    1214
    Abone ol

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın 2020 bütçe teklifi kapsamında yapılan görüşmeler esnasında "S-400'e formül bulunacak" açıklamasında bulundu.

    © AA /
    Akar: S-400 çalışacak, planlanan neyse uygulayacağız
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de milletvekillerinin, ABD ile oluşturulacak heyetin incelemesinden ‘F-35’lerle S-400’lerin bir arada çalışamaz’ sonucu çıkması halinde Türkiye’nin tercihinin ne olacağına ilişkin sorularına, “Diyelim ki çalışmadı, bunun bir formülünü bulacağız biz, var bizim kafamızda formüller var, ‘S-400 şurada çalışacak, Patriot burada çalışacak.’ filan gibi bir çözüm mutlaka bulunacak, bulunmaması mümkün değil, mümkün değil” yanıtını verdi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi üzerindeki eleştiri ve soruları yanıtlarken Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.

    'Dost düşman tanıması olacak'

    “ S-400 sisteminde dost düşman tanıması olacak mı?” diye sorulduğunu hatırlatan Akar, “Evet, olacak ve burada mod-1, mod-2, mod-3 üzerinden dost düşman tanıması yapılabilecek ve dolayısıyla burada herhangi bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.

    'Çalışacak arkadaşlar, lütfen hafızanızı kontrol edin'

    Komisyonda milletvekillerinden S-400’le ilgili ‘çalışacak mı?’ diye somut sorular geldiğini kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Çalışacak. Arkadaşlar, lütfen hafızanızı kontrol edin. Bundan üç ay önce, beş ay önce, altı ay önce ‘Alamazsınız.’ ‘Aldınız, getiremezsiniz.’ ‘Getirdiniz, indiremezsiniz.’ ‘İndirdiniz, paketi açamazsınız.’ Şu anda S-400’lerin -onun tabiri o şekilde- 1’inci Filo (2 batarya) Türkiye’ye intikal etmiş bulunuyor ve bu 2 bataryanın kuruluş ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Planlandığı şekilde bu faaliyetler devam ediyor, bunlar tamamlandığı zaman da planladığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız arkadaşlar. Yani bundan şüpheniz olmasın.  Yani bu şeye dönüyor, ‘Hadi yap bakalım!’ ‘Hadi yap bakalım!’ ‘Hadi yap bakalım!’ Ya, yapılıyor işte, normal planlarında gidiyor bu. Şakası yok. Yani Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. Gerçekten, Türkiye hiç olmadığı kadar egemen ve bağımsız şekilde kararlarını kendisi alıyor ve kendisi uyguluyor, çok şükür.”

    'Türkiye ile ABD arasında kurulan heyet inceleyecek'

    Son ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’un Türkiye’yle Amerika arasında bir heyet kurulması konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Bakan Akar, “Bu heyet bu F35’le S-400 beraber çalışabilir mi, bunun birbirine olumsuz etkisi nedir, bunlar önlenebilir mi, herhangi bir zarar vermeden biz bunu nasıl kullanabiliriz, sorumuz bu. Bunun üzerinde çalışma başladı, gelir gelmez çalışmaya başlattık, çalışacağız ve umuyoruz, diliyoruz bunun sonunda iyi bir netice, hayırlı bir netice çıkacak ve biz bu şekilde bu engeli de inşallah aşacağız” dedi.

    'Bir çözüm mutlaka bulunacak'

    HDP’li Garo Paylan’ın, “Olamadı, tercihiniz ne olacak? Çalışamadı tercihiniz ne olacak, S-400 mü F35 mi?” sorusu üzerine Milli Savunma Bakanı Akar, “Biz şu andaki ilk yaptığımız…” diyerek konuşmasını sürdürmek istedi. HDP’li Paylan’ın bir kez daha “Tercihiniz ne olacak?” diye seslenmesi üzerine de Bakan Akar, “Hayır, şöyle diyorum, tercih diye bir şey yok. Yani diyelim ki çalışmadı, bunun bir formülünü bulacağız biz, var bizim kafamızda formüller var, ‘S-400 şurada çalışacak, Patriot burada çalışacak.’ filan gibi bir çözüm mutlaka bulunacak, mutlaka bulunacak, bulunmaması mümkün değil, mümkün değil.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    açıklama, Patriot, S-400, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2009'da Dünya Güzeli seçilen Kaiane Lopez, Birleşik Krallığ'a bağlı olan Cebelitarık belediye başkanlığına seçildi.
    Podyumdan parlamentoya: Siyasete damga vuran güzellik kraliçeleri
    Karikatür
    ‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet