ABD, Rakka'daki petrol bölgesine geri döndü

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka kentinde petrol bölgesi olan Cezra bölgesine yeniden dönerek burada konuşlandı. ABD, Suriye'de petrol bölgelerine yeniden dönerek bu bölgelerde varlığını artırıyor.

Kısa bir süre önce Suriye kuzeydoğusundan çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinden bir kısmı Suriye kuzeyine yeniden dönüş yapıyor.

Türkiye'nin geçen ekim ayında başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgelerden çekilen ABD ordusu, geçen sene Rakka batısında kurduğu Cezra üssüne geri döndü.

ABD, döndüğü askeri üs Cezra'ya dün akşam saatlerinde bir grup asker de gönderdi. Irak'tan gönderilen askerler havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemleri altında Cezra bölgesine ulaşarak petrol bölgesinde konuşlandılar. Bölgede 30 civarında ABD askerinin olduğu öğrenilirken, üssün çevresinde ABD askerleri zaman zaman devriye turları atıyor.

Rakka'ya 4 kilometre yakınlıkta bulunan Cezra bölgesinin çevresinde petrol kuyuları bulunuyor.

Suriye'de 400 civarında askeri bulunan ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr ez Zor, Rakka, Kamışlı, Tırbespiye, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında petrol bölgelerinde askerlerini bulunduruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, “Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.

Suriye Hükümeti ve bölgedeki halk Suriye'den çekilen ABD askerlerinin petrol bölgesinde de kalmasına karşı çıkıyor.

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