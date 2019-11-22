'Kırım-Türkiye feribot seferleri aralık ayında yeniden başlıyor'

Yaklaşık 2 yıl önce durdurulan Kerç-Zonguldak seferlerinin yeniden başlaması adına sürdürülen görüşmelerde belli bir aşamaya gelinmiş durumda. Seferlerin aralıkta başlamasını beklediklerini söyleyen Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Sel, “Kırım ürünleri Türk pazarına, Türk ürünleri de Kırım’a ucuza gidebilecek” açıklamasını yaptı.

Kırım'ın ihracat potansiyelinin artırılması adına kurulmuş olan Güney Bölgesi İhracatının Desteklenmesi Merkezi'nin direktörü Natalya Serova, Kırım ile Türkiye arasında 2017’de durdurulan feribot seferlerinin yeniden başladığı açıklamasını yapmıştı. Ancak Serova söz konusu açıklamasını takiben RİA Novosti'ye verdiği demeçte, elde ettiği son bilgilere göre seferlerin henüz başlamadığını belirtti ve ekledi: “Süreçte görüşme ve anlaşma aşamasındayız.”

‘İş çevrelerinin istemesi tek başına yeterli değil’

Seferlerin başlamış olmaları halinde Kırım'ın iş çevrelerinin bunu memnuniyetle karşılayacağını belirten Serova, “Ancak maalesef seferlerin başlaması kararı henüz alınmış değil. İş çevrelerinin bu yöndeki isteği de tek başına yeterli değil” ifadelerini kullandı.

‘Anlaşmaya varılmış durumda’

Bunun yanında Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu, Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Genel Başkanı Ünver Sel ise, Sputnik’e yaptığı açıklamada, 2017’de durdurulan Kerç-Zonguldak seferlerinin başlamak üzere olduğunu söyledi.

Sel “Türkiye-Kırım arasında Ekim 2017’de durdurulan feribot seferleri yeniden başlıyor. İki sene aradan sonra Kırım’ın Kerç Limanı ile Türkiye’nin Zonguldak Limanı arasında feribot seferleri başlayacak. Bu konuyla ilgili, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi Başkanlığı arasında görüşmeler sürdürülmekte ve anlaşmaya varılmış durumda. Bu seferlerin Aralık ayında başlaması bekleniyor” dedi.

‘Kırım ürünleri Türk pazarına, Türk ürünleri de Kırım’a ucuza gidebilecek’

Feribot seferlerinin haftada 1 kez yapılacağını ifade eden Sel “Bu feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla birlikte Kırım’da üretilen ürünlerin Türkiye pazarına girmesi ve Kırım’ın ihtiyacı olan ürünlerin de Türkiye’den temin edilmesinin önü açılacak. Bu gelişmeyle birlikte, Kırım ve Türkiye’den birbirine çok daha ucuza ürün gidecek” ifadelerini kullandı.

Kırım ve Türkiye arasındaki hava ulaşımının da kolay hale geleceğine işaret eden Sel “Onur Air, Rusya'nın Anapa şehrinden İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatıyor. Bu seferler de haftada 2 kez yapılacak. Kırım’a gitmek için Anapa’dan Simferopol’e minibüs seferleri yapılacak. Dolayısıyla Kırım-Türkiye yolculuğu hem daha ucuz hem de daha kolay olacak” diye ekledi.

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