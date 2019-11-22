‘NATO, Türkiye’yi tehdit eden örgütlere desteğini kesmeli’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Türkiye, NATO için çok önemli” sözlerini değerlendiren Dr. Can Ünver “Türkiye, bu açıklamalara sevinecek değil. NATO’nun Türkiye’yi hem müttefik hem hasım gibi’ görmesi kabul edilemez. Teröristlerden yana olup aynı zamanda da Türkiye’nin içinde olduğu bir ittifakın başarılı olmasını bekleyemezler” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Türkiye, NATO için çok önemli. Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir” açıklamalarını İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Can Ünver, Sputnik'e değerlendirdi. NATO’dan gelen bu açıklamaların Türkiye’deki Batı algısını iyileştirmediğine işaret eden Ünver “Bu açıklamalar Batı’dan hangi kurumdan, siyasetçiden, ülkeden gelirse gelsin artık Türkiye’yi çok fazla etkilemiyor. Çünkü Türkiye, NATO için öneminin zaten farkında ama bu sorunları ortadan kaldırmıyor veya Türkiye’deki Batı algısının eskisinden daha iyi olmasına da pek hizmet etmiyor. Çünkü AB, NATO ve ABD ile Türkiye arasında ciddi sorunlar var” dedi.

‘Türkiye, NATO’nun açıklamalarına sevinecek değil’

Ünver “Türkiye’nin de taraf olduğu, içinde olduğu bir ittifakın içinden gelen seslere bakılırsa her defasında Türkiye’nin önemini vurgulama ihtiyacını niçin duyuyorlar? Zaten Türkiye kaç yıllardan beri içinde. Bu gerçeğin ikide bir tekrarlanması kabul edilebilir bir şey değil. Biz bundan ‘Demek ki bizim önemimizi yeniden hatırladılar’ diye sevinecek değiliz. Zaten önemimizi kendimiz de biliyoruz” diye devam etti.

‘Bazı NATO ülkeleri, Türkiye’yi hedef alan teröre desteği bir an önce kesmeli’

NATO’nun Türkiye’ye karşı “ikircikli” bir tutum içerisinde olduğuna işaret eden Ünver “NATO’nun ikircikli bir durum yaratması ‘Türkiye’yi hem müttefik hem hasım gibi’ görmesi kabul edilir bir şey değil. Teröristlerden yana olup aynı zamanda da Türkiye’nin içinde olduğu bir ittifakın başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Türkiye, bu tutuma rağmen, parçası olduğu pakta karşı görevlerini yerine getirdiğinin zaten farkında. Türkiye’nin önemi gerçekten büyük. Ancak bazı NATO ülkeleri, bir an önce akıllarını başlarına devşirip, özellikle terör konusunda, Barış Pınarı Harekatı’ndan önce veya sonra, bugüne kadarki terör ve teröristlere destek konusunda ciddi bir pozisyon değişikliğine gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkelerin bu pozisyonlarını, tutumlarını değiştirmesi gerekir. Esas o zaman NATO güçlenecektir, daha güvenilir bir pakt haline gelecektir” diye ekledi.

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