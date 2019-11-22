‘NATO, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki sorunu çözmeye yardım etmek için parmağını bile oynatmadı’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “Türkiye, NATO için çok önemli” sözlerini değerlendiren Rus askeri uzman Sivkov, NATO’nun Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sorunu çözmesine yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkan Yardımcısı Dr.’in son açıklamasının öncekilerle uyumsuzluk içinde olduğunu belirterek, “Stoltenberg, kısa süre önce S-400 almaması için defalarca Türkiye’ye baskı yapmıştı. Son reveransı ise NATO’nun, Türkiye’nin ittifaktan çıkabileceği konusunda korkuya düştüğünü gösteriyor. Halihazırda Türkiye’nin NATO’ya ihtiyaç duymasından çok NATO’nun Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum” dedi.

NATO için Türkiye’nin öncelikle en önemli güney cephesi olduğunun altını çizen uzman, Türkiye’yi kaybetmesi durumunda ittifakın tam 3 bin kilometre geriye düşeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumda NATO, Doğu Akdeniz bölgesindeki üstünlüğünü, Rusya’nın güney sınırlarında hareket etme fırsatını ve menzili Yakındoğu ve Ortadoğu’yu kapsayan askeri üslerini kaybedecek. Bu, ittifak için stratejik kaybın ötesinde jeopolitik kayıp olacak”.

'Türkiye NATO'dan ayrılırsa hiçbir şey kaybetmez'

Türkiye’nin NATO’dan ayrılması durumunda hiçbir şey kaybetmeyeceğini vurgulayan Sivkov, “İttifak Sovyetler Birliği’ne karşı kolektif savunma amacıyla kurulmuştu. Şimdi ne Sovyetler Birliği, ne de Varşova Paktı var. Türkiye ve Rusya dost oldu. Türkiye, Türk Akım üzerinden doğalgaz alacak ve tüm Güney Avrupa için gaz terminali olacak, bu da büyük kazanç demek. Yani bu açıdan NATO’ya olan ihtiyaç kayboldu” ifadelerini kullandı.

'İlişkilerin kötüleşmesinin tek sorumlusu Batı'

NATO ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son zamanlarda giderek kötüleştiğini, bunun tek sorumlusu Batı olduğunu kaydeden uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“ABD, Türkiye’nin güneydoğu sınırlarında ‘Kürt devletini’ oluşturmaya başladığında bu Türkiye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturdu. NATO bu koşullarda Türkiye’ye yardım etmek için parmağını bile kıpırdatmadı. Hatta bu tehdide sebep olan, NATO’nun bu tür konuları denetleyen en büyük üyesiydi. Yani NATO, savaş tehditlerine karşı koruma açısından Türkiye’ye hiçbir şey vermemekle kalmıyor, hatta aksine tehdit ediyor”.

Türkiye’de, her an hükümete büyük sorunlar yaratabilecek NATO yanlısı, Avrupa yanlısı, Batı yanlısı lobinin çok güçlü olduğuna dikkat çeken Sivkov, “Ama mevcut ABD idaresinden farklı olarak kararlı olan Türkiye idaresinin zamanla bu lobiyle başa çıkmak için tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.