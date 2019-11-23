Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin Suriye Milli Ordusuyla geçen ay YPG'den temizlediği Tel Abyad kentinde kent merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 5 kişi ölürken 28 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre bugün saat 10:40 sularında Tel Abyad kent merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 28 kişi yaralandı. Yaralılar Türkiye'den gönderilen ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldılar. Patlama sesi Türkiye tarafındaki Akçakale ilçesinde rahat bir şekilde duyulurken, ağır yaralı olanlar Akçakale'deki hastaneye kaldırıldılar.

Olası başka bir saldırıya karşılık sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, yerel asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kapattı.

Geçtiğimiz ayda da kent merkezinde pazarda sivillerin yoğun yaşadığı yerde bomba yüklü araç patlamıştı ve patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. TSK ve SMO güçleri patlamalardan YPG'yi sorumlu tutuyor.

TSK ve SMO güçleri geçtiğimiz ekim ayında Tel Abyad kentini YPG'den temizlemişti.

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