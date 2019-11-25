Akçakale - Tel Abyad gümrük kapısı 7 yıl sonra açılıyor

Suriye'de 7 yıldır ticarete kapalı olan Tel Abyad Akçakale gümrük kapısı yeniden ticarete ve insani geçişlere açılacak. Sputnik'e konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Gümrük Kapısının yakında açılacağını belirterek, kapının açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını söyledi.

Suriye krizinin başlamasından bu yana kapalı olan Akçakale - Tel Abyad gümrük kapısı yeniden açılıyor.

Kapının açılması için son hazırlıklar yapılırken, kapının yakın zamanda açılması bekleniliyor. Kapının yeniden geçişlere açılması ile Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardım buradan gidecek. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine bu kapıdan da dönüş yapabilecek.

Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin 2014 yılında IŞİD'in eline geçmesinin ardından Akçakale'deki gümrük kapısı geçişe kapatılmış ve olası terör saldırılarını engellemek için beton bloklarla güçlendirilmişti. Daha sonra Tel Abyad, YPG'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti.

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın YPG'den temizlenmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı'nı yeniden faaliyete geçirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında beton bloklar kaldırıldı. Gümrük sahasının her iki tarafındaki beton bloklar gelen vinçler tarafından yerinden sökülerek TIR'lara yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

Gümrük kapısının temizlenmesi için, Akçakale belediyesi temizlik işçileri iki gündür gümrük alanında temizlik çalışması yaptı.

Sputnik'e konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Gümrük Kapısının yakında açılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kapının açılması için son hazırlıklar yapılıyor. Güvenlik sağlanınca açılacak. Devletin ilgili birimleri son çalışmalarını yapıyorlar. Kentte ve kapı etrafında mayınlı tuzakları temizliyorlar. Biz de Akçakale belediyesi olarak kapı içinde çevresinde temizlik çalışmalarını yaptık. Yol yaptık. Kapı açılırsa ilçe ekonomisine büyük bir etkisi olacak. Daha önce günde 3 bin tır çalışıyordu. Kapı açılsa ilçe ekonomisi canlanır."

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