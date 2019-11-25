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15:45 25 Kasım 2019
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    MSB: Ankara'daki uçuşlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devam projeleri kapsamındaki test uçuşları

    © AA / Raşit Aydoğan
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    Milli Savunma Bakanlığı, "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" bilgisini verdi. Ankara Valiliği, bugün ve yarın F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuştu.

    Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop tarafından bakanlıkta basını bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili bilgi veren Aktop, Tel Abyad’da el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere muhafaza edilen 11 adet uçak mühimmatının tespit edilerek imha edildiğini kaydederek, Resulayn’da da PKK/YPG’liler tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş bir binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabının ele geçirildiğini, yine bir okulun da roketatar imalathanesi olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

    'Harekat alanında 2 binden fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirildi'

    Son olarak 24 Kasım'da Resulayn şehir merkezinde 6 kg. C 3 patlayıcı, 127 adet kleymor anti personel mayın, 39 adet havan mermisi, 6 adet tank mayın ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzemenin ele geçirildiğini kaydeden Aktop, “Barış Pınarı Harekat alanında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla mayın ve EYP’ler tespit edilerek uzman ekiplerimizce etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve ve EYP etkisiz hale getirilmiştir. Bölge mayın ve EYP’lerden temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir” dedi.

    ​'Bölgedeki unsurlara yönelik taciz, ihlallere karşı gerekli karşılık veriliyor'

    Soçi mutabakatı çerçevesinde Rusya ile bugüne kadar 11 ortak kara devriyesi gerçekleştirilirken, Aktop bugünkü devriyeye de İHA ile her iki taraftan 4’er zırhlı aracın iştirak ettiğini kaydetti.

    Aktop, “Söz konusu devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı personelimizin ve yöre halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bölgedeki unsurlarımıza yönelik taciz, ihlallere karşı meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmektedir. Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatın normalleşmesiyle birlikte güvenli ve gönüllü olarak evlerine, topraklarına geri dönmeye başlamıştır” diye konuştu.

    Doğu Akdeniz tatbikatı

    Yarbay Aktop, Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı’na ilişkin de bilgi verirken, tatbikata 15 devletten 48 gemi ile kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 4 bin 700 personelin katıldığını kaydetti.

    Aktop, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla 2006 yılından beri Akdeniz Kalkanı Harekatı icra edilmektedir. Harekata, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, helikopterler, deniz karakol uçakları ile İHA’lar iştirak etmektedir. Bugüne kadar milli olarak icra edilen söz konusu faaliyete Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden bir fırkateyn, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nden ise gözlemci personel katılım sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

    'ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakata harfiyen uymaktayız'

    Öte yandan askeri yetkililer, Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile gerçekleştirilen ortak devriyeler sırasında meydana gelebilen provokasyonlara karşı tedbirlerin alınması konusunda Rus muhataplara da gerekli uyarıların yapıldığını ifade ederek, provokasyonların giderek azaldığını ifade etti.

    Askeri yetkililer, özellikle M4 karayolunda çatışmaların devam edip etmediğinin sorulması üzerine ise, “Barış Pınarı Harekatı sona ermiş durumda, bizim yaptığımız; harekat alanında keşif-gözetleme, mayın, EYP temizliği faaliyeti. Harekat bölgesinin çevresinden zaman zaman tacizler ve sızmalar olabiliyor. Burada yapılan meşru müdafaa hakkı kapsamında karışılık verilmesidir. Bunun dışında yeni bir yerleşim bölgesinin ele geçirilmesi gibi bir faaliyet söz konusu değildir. ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakata harfiyen uymaktayız” dedi.

    Askeri yetkililer, Rusya ile bugün yapılan 11. ortak devriyenin ‘3. bölge’ olarak adlandırılan Kamışlı, Derik bölgesinde gerçekleştirildiği ayrıntısını da paylaştı. 

    Ankara'daki F-16 uçuşları

    Bakanlık, Ankara’da merak uyandıran, F-16’lar ve diğer hava araçlarının test uçuşları konusunda da bilgi verdi. Bakanlık, “Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir” dedi.

    Ankara Valiliği, bugün ve yarın F-16’lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuş, herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından uyarıda bulunmuştu. Valilik açıklamasında, “Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” demişti.

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    Etiketler:
    Soçi Mutabakatı, Türk Hava Kuvvetleri, Ortak devriye, Akdeniz, Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, EYP, Ankara, Resulayn, Tel Abyad, Nadide Şebnem Aktop, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, F-16, PKK, YPG, Türkiye, ABD, Suriye, Rusya, Doğu Akdeniz
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