Mutluluk Danışmanı Yetimoğlu: Kahkaha yogası yapmanın en temel amacı mutlu olmak

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Mutluluk Danışmanı ve Kahkaha Yogası Eğitmeni Selin Yetimoğlu, “Daha çok kahkaha attığınızda, daha iyi nefes almış oluyoruz, beynimize daha fazla oksijen gittiğinden daha yaratıcı düşünüyoruz, kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kahkaha yogası yapmanın en temel amacı mutlu olmak” dedi.

Kariyer koçluğu, yönetici koçluğu, nefes eğitmenliği, mutluluk danışmanlığı ve yoga eğitmenliği yapan Selin Yetimoğlu, hem Türkiye’de çok az kişinin bildiği kahkaha yogası eğitmenliğine hem de ‘Mutluluk Faktörü’ kitabına ilişkin olarak Serhat Sarısözen’in sorularını cevapladı.

“Bize çocukken eğitimde, ailede, evlerde, okulda kendimizi tanımamıza yönelik araçlar sunulmuyor” diyen Yetimoğlu, “Kendimizi tanımamız, buna uygun meslekler edinmemiz öğretilmiyor. Kişiler kendini tanıyarak uygun meslek seçmek yerine puanları nereye yetiyorsa oraya yönlendiriliyorlar. Bana gelen kişiler genelde ‘Bu iş bana uygun değil galiba’ diye ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Daha fazla endorfin, daha fazla oksijen’

Kahkaha yogasının Türkiye’de henüz uygulanmaya başladığını dile getiren Yetimoğlu, şöyle devam etti:

“Kahkaha yogası Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlayan bir konsept. Dünyada 25 yıllık geçmişi var. Çocuksu kahkaha egzersizlerini yetişkinler üstünde uyguluyoruz. Bir çocuk günde 400 kez gülerken bir yetişkin günde ortalama 15 kez gülüyor. Bu sayıları artırmak istiyoruz. Daha çok kahkaha attığınızda, daha iyi nefes almış oluyoruz, beynimize daha fazla oksijen gittiğinden daha yaratıcı düşünüyoruz. Daha fazla endorfin salgılıyoruz, kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kahkaha yogası yapmanın en temel amacı mutlu olmak.”

‘Mutluluk, peşinden koşulup aranıp bulunabilecek bir şey değil’

“Zaman zaman kendimizi her şeyden izole etmek isteği duysak bile bizler sosyal varlıklarız. Biz birileriyle olabildiğimiz, sevdiğimizi, sevildiğimizi hissedebildiğiniz ölçüde kendimizi daha mutlu hissedebiliyoruz. Mutluluk, çok peşinden koşulan bir şey haline geldikçe kaçıyor. Göremediğimiz bir yerde oluyor. Daha iyi bir yer, daha iyi bir ülke derken hep dışarıda arıyoruz. Mutluluk, tamamen bizim bakış açımızda. Mutluluk, peşinden koşulup aranıp bulunabilecek bir şey değil.”

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