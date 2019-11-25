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21:49 25 Kasım 2019
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    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    'ABD, Türkiye ile DSG arasında manevra yapmaya devam edecek'

    © REUTERS /
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    Rusya, Türkiye ve İran’ın önümüzdeki aralıkta ‘Astana formatında’ gerçekleştireceği Suriye müzakerelerin sıradaki turu bağlamında ülkedeki olası gelişmeleri yorumlayan Rus askeri uzman Yevseyev, ABD’nin bu süreçte Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında manevra yapmaya devam edeceğini belirtti.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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    Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, 10-11 Aralık’ta ‘Astana formatında’ düzenlenecek olan Suriye müzakerelerinin 14. turuna Rusya, Türkiye ve İran heyetlerinin yanı sıra Şam’dan temsilcilerin ve Suriyeli muhaliflerin de katılacaklarını açıkladı.

    Peki müzakereler sonrasında Kürt oluşumlar, Şam’la anlaşabilecek mi? Amerikalılar hem Türkiye, hem de Kürt birliklerle aynı anda ‘müttefik’ olabilecek mi?

    Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e demecinde merak edilen bu soruları yanıtladı.

    Daha önce Kürt birliklerinin kontrol ettiği bölgelerdeki durumun iyiye gittiğine dikkat çeken Yevseyev, bu bölgelerin artık sınır boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kontrol edileceğini belirtti.

    Rus uzman, “DSG daha önce Suriye topraklarının yüzde 30’una kadar varan bölümünü kontrol ediyordu. Kürt oluşumların bulunmadığı bölgelerde dahi yönetim organları kurulmuştu. Şimdi ise Kürt oluşumların kontrolündeki alan, sadece onların yaşadıkları bölgelerden ibaret ve bu, eskisine göre çok daha az” diye konuştu.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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    Yevseyev’e göre Fırat’ın doğusundaki durumu istikrara kavuşturmak için Amerikalıların kontrolündeki bölgenin azaltılması gerekiyor. ABD’li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki hidrokarbon kaynaklarını da kontrol ettiklerini hatırlatan uzman, şöyle konuştu:

    DSG olmadan Amerikalılar bu alanı kontrollerinde tutamazlar, sayıları az ve kontrol edilecek alan fazla, dolayısıyla onların sahada Kürt birliklerinden başka sırtlarını yaslayacak kimse yok. Amerikalıların kontrol ettikleri alanın azaltılması uygun olur. Zira onların ne yasal, ne de fiili olarak Deyr ez Zor’un doğusunu kontrol etme imkânları yok. Büyük bir olasılıkla kısa sürede orayı terk ederler.”

    ‘Amerikalıların Türkiye ile DSG arasında manevra yapacaklarını’ ve Irak’ın kuzeyindeki topraklardan silah teslimatlarına devam edeceklerini söyleyen Yevseyev, “Fakat Amerikalılar Kürt oluşumlara silah teslimatlarını keserse bu durum Kürt bölgelerinin Suriye devleti ile bütünleşmesine katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    Suriye, DSG, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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