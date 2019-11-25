Eski A Spor yorumcusu: Gazeteciliğe gazetelerden nefret ederek başladım

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya gelen futbol yazarı ve eski A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu “Gazeteciliğe gazetelerden nefret ederek başladım. Yani yalan yanlış haberlerin mağduru olarak başladım” diye konuştu.

Karakullukçu, Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği zirvede mesleğe başlama hikayesini, “Gazeteciliğe gazetelerden nefret ederek başladım. Yani yalan yanlış haberlerin mağduru olarak başladım. Sonra ‘Ben gazete filan takip etmeyeceğim’ dedim. O dönem internet forumları furyaydı. 2010’lara kadar, sosyal medya bu kadar etkin kullanılmıyordu. Forumların popüler olduğu o dönem yazmaya forumlarda başladım. Yazdığım forumda beni spor kategorisi yöneticisi yaptılar. Sonra bir arkadaşım blog yazmamı önerdi. Önce aklıma yatmadı ama sonra blog yazmaya başlamaya karar verdim. 2008 yılında bir blog açtım ve bu blog okunmaya başladı. Bir yandan üniversiteye girmişim, makina mühendisliğine; bir yandan blog ile uğraşıyorum. Okundukça daha çok yazıyorsun. EURO 2008’in dönemi yani futbolun daha dolu dolu olduğu bir dönem... Sonra NTV’nin blog yazarlarıyla yaptığı bir programa davet edildim. Fuat Ağabey (Akdağ) programda ‘Medya çürüdü, bundan sonra sizin önünüz açık’ diye başladı. Ben o gün mühendis girdiğim odadan yorumcu çıktım. Yani ben hemen öyle olacağım sandım. Tabii o kadar kolay olmadı. Çok uğraşlı bir yolculuğa çıktım” dedi.

Uzun süre para kazanmadan medyada çalıştığını söyleyen Karakullukçu “Medyada çalışmak için para harcadığım bir dönem oldu. Spor medyası, herkesin yer alabileceğini düşündüğünü bir alan. O yüzden de gerçekten işi yapmak isteyenlerin kendisini kanıtlaması gerekiyor. Kendinizi ispatlayana kadar her yerde bedava çalıştığımı fark ettim. O yüzden ‘öğrenciyim’ demeden iş görüşmesine gittim ve sanıyorum 2014’te (para kazandığım) bir işe girdim. Sabah gazetesi ve A Spor’a uzanan yolculuğum böyle başladı. Sonradan kurulan spor kanalında yorumculuk yapmak bana çok şey kattı” diye ekledi.

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