'Türkiye eskimekten dağılan Amerikan F-16'larının ödemesini eksiksiz yaptı'

Türkiye’ye, görüşme masasına geri dönmesi için Rus S-400 füze savunma sistemlerini ‘yok etmesi, iade etmesi ya da onlardan kurtulması’ önerisinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bu yöndeki açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Sivkov, NATO’nun baskı politikasıyla Türkiye’yi kendine silahla bağlamaya çalıştığını belirtti.

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Birinci Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Sivkov, Sputnik’e demecinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye, görüşme masasına geri dönmesi için Rus S-400 füze savunma sistemlerini ‘yok etme, iade etme ya da onlardan kurtulma’ önerisini değerlendirdi.

Sivkov, “Türkiye’nin eski Alman tankları, eskimekten dağılan Amerikan F-16 avcı uçakları için herhangi bir indirim olmadan, eksiksiz ödeme yaptığının anlaşılması gerekir. Şimdi de ideal olmayan Patriot’lar için para istiyorlar. İttifak ülkeleri Türkiye’ye yeni herhangi bir şey sunmazken Rusya, en yeni ve mali bakımdan en uygun silahları, S-400’leri ve Rus avcı uçaklarını önerdi” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın S-400’lerden vazgeçmesi gerektiği konusunda Ankara’ya yönelttiği ültimatom şeklindeki taleplerini yorumlayan Sivkov, Amerikalıların zamanla F-16 uçaklarının savaşma yeteneklerini muhafaza etmediklerine ve jetlerin verimliliğinin zamanla düştüğüne dikkat çekti:

“Bu tehlikenin bilincinde olan Türkiye, silah sistemlerini çeşitlendiriyor. Türkiye S-400’leri bu amaçlar doğrultusunda satın aldı ve bu nedenle ne S-400’lerden vazgeçme, ne de onları yok etme niyetinde değil. Kaldı ki Ankara şu anda, tam teşekküllü askeri uçak filosuna sahip olmak için Rusya’dan Mi-38, Su-35 ve Su-57 uçaklarını satın alma imkânlarını değerlendiriyor. Türklerin kendi topraklarında bu uçakların ve yedek parçalarının ortak üretimini kurmak istemesi boşuna değil, ileride sınırlarının hem karadan, hem de havadan eksiksiz olarak savunmasını sağlamak istiyorlar.”

Çeviren: Erkan Kurtuluş

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