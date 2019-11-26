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14:27 26 Kasım 2019
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    Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal

    Kariyer.net CEO’su: Türkiye’de işsizlik artıyor ama nitelikli adaylar bulmak da zorlaşıyor

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    Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde konuşan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal “Gençler arasında işsizlik yüzde 27, genel işsizlik de yüzde 14 civarında. Türkiye’de işsizlik artıyor ama nitelikli adaylar bulmak da zorlaşıyor” dedi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde öğrencilerle buluşan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Türkiye’de işsizliğin artmasına rağmen firmaların nitelikli aday bulmada geçmişe göre daha fazla zorlandığını söyledi. 

    Uysal, Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlikteki konuşmasındaİş arayanlar yani işsizlik Türkiye’de gitgide artıyor. Halihazırda gençler arasındaki işsizlik yüzde 27, genel işsizlik ise yüzde 14’lerde. Ancak işsizlik artsa da, şirketler de nitelikli aday bulmakta daha fazla zorlanıyor. Biz de bu yüzden geleneksel insan kaynakları sitesinden yapay zekayı işin içine kattığımız bir sürece geçiyoruz. Şirketimizde 50’nin üzerinde mühendis doğru aday, doğru ilan arasında uygunluk hesaplama üzerinde çalışıyor. Böylece başvuru yapanlara, başvuruya yüzde kaç uygun olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘Mavi yakalılar için evlerine yakın iş bulma uygulaması geliştirdik’

    Uysal “Büyüyen bir mavi yakalı bir segmenit var ki, çok fazla özgeçmiş doldurmak istemiyor. Biz de lokasyon bazlı iş arayanları evine yakın işlere yönlendirebilmek için lokasyon bazlı aramaya yönlendiriyoruz. Uygulamanın adı ‘İşin Olsun’. Bu yeni uygulama son derece efektif” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Yapay zeka, mavi yakalı işçi, İTÜ, Kariyer, Fatih Uysal, Genç işsizlik, işsizlik, Türkiye
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