‘Günümüzün çocukları evde hapis, Youtuberlar deneyim sattığı için milyon kez izleniyor'

Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde konuşan Batesmotelpro isimli Youtube kanalının kurucularından Volkan Öge “Günümüzün çocukları evde hapis, sadece teknoloji aletleri var. Youtuberlar ise çocuklara deneyim satıyor. Bu yüzden bu içerikler milyon kere izleniyor” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde Batesmotelpro kurucuları, Youtuberlar Volkan Öge ve Tansu Tunçel üniversite öğrencileriyle buluştu.

‘Çocuklar evde oturuyor ve Youtuberlarla beraber bir şeyler deniyor’

Volkan Öge zirvede yaptığı konuşmada “Biz YouTube kanalımızda içerik üretiyoruz, senaryoya bağlı kalıyoruz. Kamerayla direkt iletişim yok, bana çok akıllıca gelmiyor. Youtuberların ‘Merhaba arkadaşlar’ durumu aslında daha gerçekçi. Yaptıkları iş, deneyim işi. Deneyim işinin altında ise, özellikle kötü ve biraz utanç verici şekilde tanımlanan YouTube kanallarını izleyenlerin yaşlarının küçük olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bir deneyim satıyor aslında. Diyorlar ki ‘bugün şuraya gidiyoruz, hortumla şişe kırıyoruz’. Ama bu milyonlarca kere izleniyor. Çünkü bunu izleyen çocukların bir deneyim eksikliği var. Benim çocukluğum sokakta geçti, her gün bir yerimizi parçalıyorduk. Ama bugünün çocukları evde hapis. Bir tek teknoloji aletleri var. Dolayısıyla Youtuberlar onlara deneyim satıyorlar. Çocuklar evde oturuyor ve onlarla beraber bir şeyler deniyor” ifadelerini kullandı.

‘İçerik üreticileri ‘beni anlamadılar’ dememeli, izleyiciyi aşağılamamalı’

Öge, Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte “Biz deneyim satmadığımız için bizim işimiz daha meşakkatli oldu. Hem de izlenmemeye başladı. Ama biz yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Belli bir izleyicimiz var. Bunu aslında sayıyla ölçmek çok kötü. Mesela ‘Haysiyet’ videomuz için çalıştık fakat izlenmedi. Ben videoyu çok sevdim, o kadar güzel bir şey oldu ki bana göre. Ama içerik üreticisi bir insan asla ‘beni anlamadılar’ dememeli. İzleyiciyi aşağılamamalı. ‘Recep İvedik çok izlenmiş, bizim filmimiz izlenmedi’ dememeli” dedi.

‘Türkiye’de ya aşırı ticari ya da sanatsal içerikler üretiliyor, ikisinin arasını bulabilen yok’

Öge “Türkiye’deki bütün içeriklerin bir kutbu, aşırı ticari, entelektüel anlamda düşük seviyelerde ve kolay üretilebilen içerikler. Diğer kutbu ise yalnızca çok dar bir kesimin anlayabileceği, kendince büyük entel başarılar sağlamış, sanatsal içerik. Bunun arasında bir şey yapabilen kimse yok garip bir şekilde. Bunlar ‘yeterince izlenmiyoruz ve para kazanmıyoruz’ konusunda şikayet ediyor. Diğeri ise ‘bizi bir türlü kabul etmiyorlar’ diye şikayet ediyor. Ama kimse bunların arasında oynamayı kabul etmiyor. Biz kendimizce yapmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir şekilde ‘izlenmiyoruz, beni kimse anlamıyor’ diye şikayet etmeyeceksin. Sen anlatamamışsın demek ki” diye konuştu.

Tansu Tunçel “Şu anda bu kutupların arasında çok büyük fırsatlar var. Müzik de zaten inanılmaz kutuplaştı. Bir tarafta rap akımı, diğer tarafta akustik şarkı söyleyenler. Bir de üçüncü yeniler var. Herkes birbirinden uzakta” diye ekledi.

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