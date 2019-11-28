ABD, Suriye'nin kuzeyine asker ve silah gönderdi

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslere zırhlı araç, kepçe, pikap ve askeri malzeme takviyesi yaptı.
Askerler ile askeri mühimmattan oluşan 15 araçtan oluşan askeri konvoy dün akşam saatlerinde Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı. Askeri konvoy Rimelan ile Kamışlı doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssüne gitti.
ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr ez Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.
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