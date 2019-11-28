Amedspor’dan Soylu’ya yanıt: Beyanları sorumlu ve sorunlu buluyoruz

Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK elebaşlarından Cemil Bayık Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun diye talimat veriyor" açıklaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Klavuz, Amedspor'un daha önce kazandığı kupaları sergileyerek konuşmasına başladı. Kılavuz, Amedspor'un büyük zorluklara rağmen evrensel barışa hizmet eden bir sistemle götürmeye çalıştıklarını söyledi.
‘Açıklamayı hayretle izledik’
‘İçişleri Bakanı’nın beyanlarını sorumlu ve sorunlu buluyoruz’
Tüm mali hareketlerinin yeminli mali müşavir raporuyla belgeli olduğunu söyleyen Kılavuz “Kulübümüz ülkemizde özellikle mali anlamda en şeffaf kulüplerin başında yer almakta ve tüm mali hareketlerimiz yeminli mali müşavir raporuyla belgelidir. Bu da rapor halinde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmektedir. Kulübümüz bir önceki dönem benzer ithamlarla başta mali müfettişler olmak üzere her türlü denetimden geçmiştir. Tek bir olumsuz husus ile isnat edilemeyeceği tespit edilmiştir. Bu konuda kulübümüzün her zaman denetime açık olduğunu da belirtmek isteriz. İçişleri Bakanı’nın kulübümüzü kriminalize eden ve yalnızlaştırmaya yönelik bulduğumuz beyanlarını, Amedspor üzerinde gelişecek olumsuzluklarda (deplasmanda yaşanacak taraftar olayları, hakem temsilci vs. yaklaşımlarında )sorumlu ve sorunlu buluyoruz” dedi.
‘SMS kampanyasına izin alamayan tek kulüp Amedspor’dur’
‘Malazgirt ovasında görmek mümkündür’
“Bu hususun gerçekliği Çanakkale ve Me (biz) Lez (çabuk) Gırt (aldık) = Malazgirt ovasında görmek mümkündür. Bölge ve Şehrimiz gençlerine sportif faaliyetleri ile hizmet eden kulübümüze sahip çıkılması hayati önemdedir. Bu anlamda tüm Amedspor gönüllülerini sahamızda 1 Aralık Pazar günü saat:13:00’de oynayacağımız Yeni Çorumspor maçına davet ediyoruz.”
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