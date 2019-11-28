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16:26 28 Kasım 2019
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    Amedspor Başkanı Metin Kılavuz

    Amedspor’dan Soylu’ya yanıt: Beyanları sorumlu ve sorunlu buluyoruz

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/201911281040718209-amedspordan-soyluya-yanit-beyanlari-sorumlu-ve-sorunlu-buluyoruz/

    Amedspor Başkanı Kılavuz, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Cemil Bayık Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun diye talimat veriyor" açıklamasına “İçişleri Bakanı’nın kulübümüzü kriminalize eden ve yalnızlaştırmaya yönelik bulduğumuz beyanlarını, Amedspor üzerinde gelişecek olumsuzluklarda sorumlu ve sorunlu buluyoruz” yanıtını verdi.

    Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK elebaşlarından Cemil Bayık Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun diye talimat veriyor" açıklaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    Klavuz, Amedspor'un daha önce kazandığı kupaları sergileyerek konuşmasına başladı. Kılavuz, Amedspor'un büyük zorluklara rağmen evrensel barışa hizmet eden bir sistemle götürmeye çalıştıklarını söyledi.

    ‘Açıklamayı hayretle izledik’

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    “Amedspor sportif faaliyetlerini yürütürken tüm baskıcı ve ötekileştiren yaklaşımlara rağmen inatla bütünlükçü bir anlayışla hareket etmektedir” diyen Kılavuz, “Ne yazık ki bu anlayışımız ülkemizde ve dünyada eşi benzeri olmayan taraftar yasaklarıyla karşılık bulmaktadır. Daha önce yargıya taşıyıp lehimize sonuçlanan mahkeme kararına rağmen, İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik kurullarınca bu yasaklama devam ettirilmektedir. Burada sayısını belirtmekte zorlanacak kadar çok sayıda baskılar yetmezmiş gibi; dün İçişleri Bakanı’nın açıklamasıyla şaşkınlık ve üzüntü yaşadık. Açıklamayı hayretle izledik” şeklinde konuştu.

    ‘İçişleri Bakanı’nın beyanlarını sorumlu ve sorunlu buluyoruz’

    Tüm mali hareketlerinin yeminli mali müşavir raporuyla belgeli olduğunu söyleyen Kılavuz “Kulübümüz ülkemizde özellikle mali anlamda en şeffaf kulüplerin başında yer almakta ve tüm mali hareketlerimiz yeminli mali müşavir raporuyla belgelidir. Bu da rapor halinde Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmektedir. Kulübümüz bir önceki dönem benzer ithamlarla başta mali müfettişler olmak üzere her türlü denetimden geçmiştir. Tek bir olumsuz husus ile isnat edilemeyeceği tespit edilmiştir. Bu konuda kulübümüzün her zaman denetime açık olduğunu da belirtmek isteriz. İçişleri Bakanı’nın kulübümüzü kriminalize eden ve yalnızlaştırmaya yönelik bulduğumuz beyanlarını, Amedspor üzerinde gelişecek olumsuzluklarda (deplasmanda yaşanacak taraftar olayları, hakem temsilci vs. yaklaşımlarında )sorumlu ve sorunlu buluyoruz” dedi.

    ‘SMS kampanyasına izin alamayan tek kulüp Amedspor’dur’

    Amedspor Kulübü Başkanı Ali Karakaş
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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     “Göz önünde tutulması gereken diğer bir husus ise; benzer durumda olan tüm kulüpler yerel yönetimler ve mülki amirliklerden her türlü katkıyı alabilirken Amedspor’un bu desteklerden yoksun olmasıdır. Bilindiği üzere ülkemizde SMS kampanyası düzenleyen kulüplere izin verilirken izin alamayan tek kulüp Amedspor’dur. Bu ülke sadece birilerinin değil bu ülkede yaşayan herkesindir” diye devam eden Kılavuz, şunları ekledi:

    ‘Malazgirt ovasında görmek mümkündür’

    “Bu hususun gerçekliği Çanakkale ve Me (biz) Lez (çabuk) Gırt (aldık) = Malazgirt ovasında görmek mümkündür. Bölge ve Şehrimiz gençlerine sportif faaliyetleri ile hizmet eden kulübümüze sahip çıkılması hayati önemdedir. Bu anlamda tüm Amedspor gönüllülerini sahamızda 1 Aralık Pazar günü saat:13:00’de oynayacağımız Yeni Çorumspor maçına davet ediyoruz.”

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    Etiketler:
    Çanakkale, Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, PKK, Cemil Bayık, Süleyman Soylu, Metin Kılavuz, Amedspor
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