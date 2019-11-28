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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    AK Partili Çonkar: Macron, NATO’nun prensiplerine açıktan ters düşüyor

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    AK Partili Çonkar, Macron’un ‘Türkiye’nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi’ yönündeki sözlerini ‘skandal’ olarak niteledi. NATO’nun bağlayıcı değerleri çerçevesinde tüm müttefiklerin, terörle mücadelesinde Türkiye’nin yanında durmasının görevi olduğunu belirten Çonkar, “Macron, NATO’nun prensiplerine açıktan ters düşmektedir” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA /
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısında “Türkiye, hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez” demişti. Macron’un bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Macron’un NATO ittifakının ne olup ne olmadığı ile ilgili ciddi bir ders çalışması gerekiyor. Türkiye şu an itibariyle tam da NATO müttefiklerinden dayanışma ve destek bekleyecek durumdadır, bu Türkiye’nin en meşru ve en haklı beklentisidir çünkü Türkiye bir NATO müttefiki olarak, NATO’nun prensipleri ve değerleri çerçevesinde ortak savunma ve ortak güvenlik anlamında tüm müttefiklerin dayanışmasını hak eden bir konumdadır” dedi.

    ‘Büyük çelişki, Fransa’nın NATO içindeki varlığı sorgulanmalı’

    Türkiye’nin ciddi bir terör tehdidiyle yıllardır mücadele ettiğini ve aynı zamanda ‘NATO içindeki müttefiklerin bir kısmının da çok talihsiz bir kararla bu terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği bir sürecin’ içinde olunduğunu ifade eden Çonkar, şöyle devam etti:

    Bu noktada Macron’un ve özellikle NATO’nun en temel dayanak noktası olan ortak savunma ve ortak güvenlik prensibi çerçevesinde tüm müttefiklerin, terörle mücadelesinde Türkiye’nin yanında durmaları gerektiği bir dönemdeyiz. Bu bir sorumluluktur, bir görevdir ve aynı zamanda ittifakın bağlayıcı prensibi ve değeridir. Bu şekilde ifade ettiği zaman Macron, NATO’nun değerlerine ve prensiplerine açıktan ters düşmektedir, büyük bir tezat ve çelişki içine düşmektedir. O zaman Fransa’nın NATO içindeki varlığının sorgulanması gerekir”.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Paris'e giderek, 'ittifakın beyin ölümü' açıklaması için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama talep etti.
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
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    ‘Bir devlet başkanının sorumsuzca açıklama yapması büyük skandal’

    AK Partili Çonkar, “Eğer müttefikinizin güvenliği ile alakalı, terör tehdidine yönelik yürüttüğü mücadelede, meşru güvenlik kaygıları olan bir noktada yanında durmayacaksanız, ne zaman yanında duracaksınız” diye sorarken, “Yani bu o zaman ittifakın bütün anlamını yok etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir devlet başkanının NATO’dan bu derece bihaber ve sorumsuzca açıklama yapması çok büyük skandaldır, çok düşündürücü bir durumdur. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘Bu bir oldubitti değil, bu mesele devamlı olarak bütün müttefiklerin dikkatine sunuldu’

    Çonkar, “Bu açıklamaları, NATO ittifakının işleyişi ve tüm müttefikleri bağlayıcı kararlarıyla ilgili bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlar olarak değerlendiriyorum. Eğer bu konularla alakalı bilgiye ihtiyaç varsa en yetkili kurullardan biri NATO Parlamenter Asamblesi. Burada biz yıllardır bu konuyu tartışıyoruz, Türk heyeti olarak Türkiye’nin terör tehdidini; PKK’yı, YPG’yi bunlarla ilgili arka planı her ortamda tüm parlamenterlerle paylaştık. Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu raporumuza da bakılabilir. Burada, Türkiye’nin NATO’dan beklentisinin son derece meşru olduğuna dair çok net kayıtlar vardır, bu bir oldubitti değildir, yıllardır bu mesele devamlı olarak bütün müttefiklerin dikkatine sunulmuştur, beklentiler ortaya çok net şekilde konulmuştur. En azından bu raporları inceleyip değerlendirseler bile ne kadar büyük bir yanlış içinde olacaklarını görürler. Sayın Macron’a ve NATO içinde Türkiye’nin bu harekatıyla alakalı farklı düşünen tüm liderlere bu referanslara bakmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AK Parti, YPG, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türkiye, Ahmet Berat Çonkar, NATO, Fransa
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